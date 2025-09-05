El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Martínez Valdajos, Montserrat López, Gilberto Villoria, Carmen Moriyón y María López Castro, durante la presentación de las obras. D. Arienza
El proyecto de Tabacalera

«Le daremos a la colección de Piñole un museo a su altura para ponerla en valor», asegura el Ayuntamiento de Gijón

Las salas que ocupará en el edificio que llevará el nombre del pintor incrementan un 25% su superficie expositiva

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:06

490 metros cuadrados que conformarán un espacio «versátil, diáfano y adaptable a diferentes criterios expositivos», con un pavimento de tarima de abeto –material con el ... que también se revestirá alguna pared– y acceso no solo desde el vestíbulo principal del complejo cultural, sino también desde una entrada independiente que estará ubicada en la prolongación de la calle Batería. Son algunos de los aspectos destacados por el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, sobre las salas en las que se exhibirá la colección de Nicanor Piñole –en la segunda planta del edificio que llevará el nombre del artista gijonés– y que de hecho supondrán «un incremento del 25% con respecto a su superficie expositiva actual».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Le daremos a la colección de Piñole un museo a su altura para ponerla en valor», asegura el Ayuntamiento de Gijón

«Le daremos a la colección de Piñole un museo a su altura para ponerla en valor», asegura el Ayuntamiento de Gijón