«Le daremos a la colección de Piñole un museo a su altura para ponerla en valor», asegura el Ayuntamiento de Gijón

490 metros cuadrados que conformarán un espacio «versátil, diáfano y adaptable a diferentes criterios expositivos», con un pavimento de tarima de abeto –material con el ... que también se revestirá alguna pared– y acceso no solo desde el vestíbulo principal del complejo cultural, sino también desde una entrada independiente que estará ubicada en la prolongación de la calle Batería. Son algunos de los aspectos destacados por el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, sobre las salas en las que se exhibirá la colección de Nicanor Piñole –en la segunda planta del edificio que llevará el nombre del artista gijonés– y que de hecho supondrán «un incremento del 25% con respecto a su superficie expositiva actual».

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López, remarcó por su parte que «contará con una infraestructura puntera que pondrá en valor su esencia» y consideró que el proyecto de traslado al entorno de Tabacalera «permite garantizar un museo a la altura de uno de nuestros mejores pintores». La alcaldesa, Carmen Moriyón, recordó que esta mudanza ya se contemplaba en el concurso de ideas que el Ayuntamiento convocó en 2009 –bajo la Alcaldía de Paz Fernández Felgueroso– para la recuperación de la antigua fábrica de tabacos como espacio cultural con dos nuevas edificaciones anexas. Y añadió que «este equipo de gobierno ha rescatado este edificio para darle a Piñole el sitio que le corresponde», después de que «eso no existiera en el proyecto que recogimos en 2023, con el que la colección se quedaba donde está».

Ante «las dudas de ciertos sectores respecto al traslado de las obras y su conservación durante el tiempo que dure la construcción del museo», Montserrat López aseguró entender «su inquietud» pero lanzó un mensaje «de tranquilidad», recordando que la próxima semana el Ayuntamiento iniciará una ronda de encuentros con entidades culturales y con la propia comisión de seguimiento del legado de Piñole «para explicarles con todo detalle los planes que tenemos y los motivos por los que sabemos que estos cambios potenciarán la colección, así como la propia red cultural de la ciudad». Reiteró además la intención de «dialogar y alcanzar consensos» al respecto.

Reunión vecinal con el PP

La principal preocupación de diferentes entidades culturales, políticas y vecinales –ayer la asocición vecinal Jovellanos se reunió con el PP para trasladarle su postura sobre este proceso– no es por el traslado a Cimavilla, sino por su contemporización, toda vez que el Ayuntamiento baraja iniciar ya el próximo año la remodelación del actual Museo Piñole para trasladar allí los servicios que presta a las mujeres –entre ellas las víctimas de violencia machista– la Oficina de Políticas de Igualdad. A finales de 2026 se pondrá en marcha en el Palacio de Revillagigedo una exposición temporal dedicada al pintor gijonés en la que además de las obras que ahora se exhiben en su sede de la plaza de Europa habrá una veintena más. Y el objetivo es poder «encadenar» el cierre de esa exposición con el traslado de la colección al nuevo edificio junto a Tabacalera, que ayer el gobierno reiteró que estará terminado «en diciembre de 2027», mucho antes que el resto del complejo cultural.

«Todo está garantizado, no llegaríamos a esta licitación sin tener perfectamente estructurados todos los plazos y toda la hoja de ruta», defendió Carmen Moriyón. Gilberto Villoria explicó que una de las cuestiones que se valorarán en la memoria constructiva que presenten los licitantes, y que representará el 48% de la puntuación total, será la definición de diferentes fases cosntructivas y un calendario de ejecución en el que se pedirá a las empresas priorizar la obra del Piñole frente al resto para tenerla lista en la fecha indicada.