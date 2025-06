Una decena de embarazadas se quejan de no tener cursillo para nadar este verano en Gijón Se trata del programa de natación pre y post parto, que no se hará por «falta de personal, horarios y limpieza de piscinas», argumenta el Patronato Deportivo Municipal

Más de una decena de mujeres que asisten al programa de natación pre y post parto del Patronato Deportivo de Gijón, que tiene lugar los martes y jueves, en sesiones de 45 minutos, en la piscina municipal de El Coto, se quejan de quedarse sin cursillo durante los tres meses de verano (julio, agosto y septiembre) y de la ausencia de alternativas para entrenar en el agua durante los últimos meses del embarazo.

«Llamamos al Patronato y nos dan argumentos de falta de personal, horarios y limpieza de piscinas, pero en realidad es una simple excusa. Solo quieren vacaciones deportivas para los críos», denuncia Jessica Castaño, una de las once mujeres afectadas.

Consideran que, habiendo un total de nueve piscinas municipales en Gijón, el cierre por limpieza no debería suponer ningún problema si se realiza la rotación necesaria (como pasó en 2023). «Todos los médicos y matronas recomiendan moverse, sobre todo al final del embarazo, y la única opción que tenemos nos la quitan y nos dejan sin alternativa», abunda.

Otra posibilidad, sugieren, sería ofrecer actividades como pilates para embarazadas o gimnasia para suelo pélvico –eso no afectaría a las piscinas–, «pero nos dejan colgadas cuando más lo necesitamos». Una cuestión que, «lejos de ser un capricho para tener a los críos entretenidos y poder conciliar, es salud». Asimismo, no entienden que «si se puede hacer batuka en el agua, no se pueda dedicar aunque sea una calle de la piscina a realizar este cursillo».

El PSOE insta a mantenerlo

Por su parte, el grupo municipal socialista también exige el mantenimiento del programa de natación para mujeres embarazadas. «El gobierno local ha suspendido la actividad durante la época estival pese a conocer de primera mano el perjuicio que supone para las usuarias», señaló el concejal Jacobo López tras reunirse con las mujeres afectadas, para las que que esta actividad «genera beneficios físicos y emocionales».

El edil tacha de «incomprensible y arbitraria» esta decisión y propone darle continuidad al programa en alguna de las piscinas municipales que estén abiertas durante el verano.