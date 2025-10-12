Laura Castañón Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuando en 1977 los padres de Delia Gutiérrez Aranda, muy jóvenes entonces, supieron que aquel embarazo venía con sorpresa y que les aguardaba el doble de trabajo, también tuvieron la seguridad de que las alegrías vendrían multiplicadas por dos. No sabían entonces que una de las niñas, Delia, venía, quién sabe por qué razón, con un mundo interior que la habitaba desde el principio de los tiempos, y que iba a encontrar el hilo invisible para comunicarlo a través de la música.

Tiene su misterio eso de crecer siendo dos. Compartiendo espacios y cumpleaños. Y por eso, a pesar de la innegable y permanente complicidad, las dos hermanas, Delia y Laura encontraron muy pronto la forma de individualizarse más allá del color distinto de los vestidos iguales con los que su madre intentaba que cada una tirara de su propia personalidad. En el caso de Delia sería la música la que iba a marcar esa diferencia.

Y unos amigos que tuvieron a bien regalarle a la niña un pequeño teclado Casio fueron los responsables de que quedara patente que aquello que tenía con la música y su capacidad desde muy pequeña para reproducir en el teclado las sintonías de los dibujos animados no era del todo normal. También había algo desde antes, desde siempre: la afición de su padre por la gaita, los 'whistles' que Delia cogía y de los que conseguía extraer melodías, los viejos vinilos de Strauss de su abuelo, los sonidos que flotaban y que aquella niña consiguió descifrar, establecer los vínculos adecuados para entrar en el reino mágico que ya la acompañaría siempre.

Así que Delia Gutiérrez empezó sus estudios de Música y descubrió que expresarse a través de un instrumento era lo que le daba sentido a todo. En ese universo en el que las corcheas y las semifusas bailaban en pentagramas que empezaban a no tener secretos para ella, decidió que quería viento. Que quería un instrumento que acompañara su propio hálito vital, porque sentía que la forma de transmitir su mundo interior, el que tamizaba la música, era a través del propio aliento que imprimía a la flauta para transformarlo en lenguaje y en vida y hacer que llegara a quienes la escuchaban convertido ya en el temblor de la existencia.

Y así se instaló en su vida la flauta travesera, que se ha convertido en su compañera inseparable desde que era adolescente. Su mochila de estudiante tenía que complementarse siempre con el espacio que reclamaba un instrumento que además de ser la llave que abría el cofre mágico de las músicas, se transformó también en su seña de identidad, de manera que entre sus compañeros era la chica que tras las clases se marchaba corriendo con su flauta a las clases de música. La que cada semana viajaba a Madrid para recibir las lecciones de María Antonia Rodríguez, la flauta solista de la Orquesta de Radiotelevisión Española.

Ojos de agua verde

Delia, con los ojos de agua verde y la sensibilidad desbordando un rostro que es dulzura, regaló durante la pandemia conciertos desde su ventana, asomada a un mundo de silencios y de angustia que combatió con sus armas y su arte. Y la esperanza se extendió por su vecindario.

Con una vida dedicada a la música como docente, y como miembro de la Banda de Música de Oviedo y también de la Orquesta Céltica, sabe cómo transmitir la pasión que ella misma siente en cada clase, en cada concierto, como solista o en perfecta conjunción con otros músicos. Y las notas y los silencios encienden el aire enredados en su propio aire, el que surge de sí misma, la muchacha que heredó también de su padre la pasión por la montaña, por una naturaleza de la que bebe y que comparte con su hermana gemela, con la mirada que sueña notas imposibles, arpegios de nubes, melodías interminables.

