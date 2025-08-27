Deniegan la libertad al detenido por el crimen de Susana Sierra en Gijón La jueza instructora y la fiscalía se oponen a la salida de prisión de Jesús 'El Vasco', acusado de matar y ocultar el cadáver durante un mes

Jesús 'El Vasco' continuará en prisión provisional acusado de la muerte violenta de Susana Sierra González, cuyo cadáver apareció oculto en un arcón en el domicilio del hombre en la calle Contracay, en Gijón. El juzgado de instrucción ha denegado la libertad al acusado, un extremo al que se opuso también la fiscalía al entender que existía riesgo de fuga y dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

Fue detenido el 24 de junio después de que los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón hallasen en la vivienda los restos mortales de la mujer de 49 años a la que buscaban desde principios de mayo, cuando su marido denunció la desaparición. Había sido días antes cuando se le perdió la pista a la salida del Hospital de Cabueñes, donde su madre fallecería esa misma noche. Susana Sierra González abandonaba el complejo hospitalario en compañía de Jesús 'El Vasco' y de su marido, tal y como quedó recogido en las cámaras de seguridad.

Las primeras contradicciones en las que cayó el esposo hicieron que durante los primeros momentos se siguiesen varias líneas de investigación. Fue semanas después cuando las sospechas se centraron en el individuo luego detenido, con numerosos antecedentes a sus espaldas y quien había protagonizado ya varios incidentes desde que vivía de alquiler en el pequeño piso de la céntrica calle Contracay. Negó en todo momento saber el paradero de Susana, a quien había conocido hacía poco en un centro social. Sin embargo, los agentes hallaron el cadáver en su casa, en avanzado estado de descomposición, oculto en un arcón y rociado de una sustancia con la que supuestamente pretendía descomponerlo.

Otro juicio pendiente

Jesús 'El Vasco' será juzgado los próximos meses por el presunto ataque a otra mujer cometido en ese mismo piso. El otro violento episodio, adelantado por EL COMERCIO, tuvo lugar hace un año cuando, según denunció la víctima, la agredió después de conocerle por internet y de que se desplazase de León a Gijón para conocerle.

En un momento dado, según relató luego a la Policía, 'El Vasco' se puso muy violento y la atacó. Ella consiguió salir de casa, con lo puesto y sin su teléfono móvil. «Que me mata, que me mata», gritaba cuando se refugió aterrorizada en un local de hostelería cercano. Pidió que llamasen a los servicios de emergencia y a su familia a León.