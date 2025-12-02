El derribo de la nave de Flex, en Gijón, costará 108.391 euros más tras el modificado de su proyecto

El derribo de la nave de Flex, en La Calzada, que está asumiendo el Ayuntamiento vía ejecución subsidiaria elevará su coste en 108.391 ... euros, un 19,08% más, tras el modificado de proyecto que fue aprobado en octubre y que amplió en dos meses la conclusión de estas labores hasta el próximo jueves. El incremento del coste de los trabajos adicionales que ha estado llevando a cabo la empresa Hercal se aprobará este martes en junta de gobierno.

La junta de gobierno también autorizará un modificado del proyecto para la segunda fase de las obras de renaturalización del Piles, subvencionadas con fondos europeos. La modificación propuesta por la empresa New Construction consiste en la ampliación de la superficie de pavicésped inicialmente prevista, con el objetivo de optimizar el número de plazas de aparcamiento.

El contratista también indica que se hace necesaria la ejecución de un murete de hormigón en la transición entre el pavicésped y el terreno natural, debido a la presencia de un desnivel que obliga a contener adecuadamente la estructura del aparcamiento drenante.