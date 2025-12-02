El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parcela donde se ubicaba la antigua fábrica de Flex, en el barrio de La Calzada, ya derribada. Arnaldo García

El derribo de la nave de Flex, en Gijón, costará 108.391 euros más tras el modificado de su proyecto

El cambio será aprobado este martes en junta de gobierno, donde también se autorizará un modificado en el proyecto de renaturalización del Piles

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:19

Comenta

El derribo de la nave de Flex, en La Calzada, que está asumiendo el Ayuntamiento vía ejecución subsidiaria elevará su coste en 108.391 ... euros, un 19,08% más, tras el modificado de proyecto que fue aprobado en octubre y que amplió en dos meses la conclusión de estas labores hasta el próximo jueves. El incremento del coste de los trabajos adicionales que ha estado llevando a cabo la empresa Hercal se aprobará este martes en junta de gobierno.

