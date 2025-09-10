El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona donde se produjo el arrollamiento. J. C. Román
Transportes en Asturias

Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada

El impacto se produjo a las 6.15 horas, con nueve viajeros a bordo que resultaron ilesos. Renfe está llevando por carretera a los usuarios entre El Berrón y Gijón

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:19

Accidente en la red de cercanías de Asturias. Esta mañana a las 6.15 un tren de ancho métrico (el asociado a Feve) que circulaba entre las estaciones de La Aguda y Pinzales con nueve pasajeros colisionó contra una vaca preñada que estaba sobre la vía. La baja velocidad a la que avanzaba la unidad y la pericia del maquinista permitieron que los usuarios resultaran ilesos. Renfe contrató de urgencia taxis para poder evacuarlos y llevarlos a su destino.

Al parecer el animal, perdió a uno de los terneros, mientras que el otro sobrevivió. Había salido de una finca próxima y había invadido la vía férrea. El propietario de los animales se hizo cargo de un ternero que sobrevivió.

La incidencia tiene cortado el tráfico ferroviario entre El Berrón y Gijón, afectando a las líneas C-5 y C-7 de cercanías. Desde Renfe han activado su Plan Alternativo de Transporte, para trasladar por carretera a los usuarios que se están viendo afectados por la incidencia en tanto se recoloca la unidad en la vía y se la retira.

