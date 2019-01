Descartan que el velero del patrón gijonés desaparecido sufriera un accidente Dream Land, el velero alquilado por el patrón gijonés. / E.C. Álvaro Aguirre, en paradero desconocido desde el pasado día 4, había firmado un contrato que limitaba la navegación a las Islas Baleares P. SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 19 enero 2019, 02:20

Novedades en la desaparición de Álvaro Aguirre, el patrón de barco gijonés en paradero desconocido desde el pasado 4 de enero, cuando en la última comunicación con su familia hasta el momento, explicó a uno de sus hijos que partiría en velero desde Palma hasta Italia al día siguiente. Salvamento Marítimo balear «prácticamente» descarta que los tres tripulantes del velero hayan sufrido algún tipo de incidente, al no tener constancia de ello por medio de la radiobaliza que el buque lleva instalada en su interior. «Es un dispositivo que salta automáticamente cuando el barco sufre algún imprevisto. La incorporada en esta embarcación es, además, de alta tecnología satelital», advierten.

A ello se suma el hecho de que el gijonés habría firmado un contrato por el alquiler del velero el cual le limitaba la zona de navegación a aguas baleares, por lo que en caso de haber partido hacia Italia, un dato que se todavía se desconoce, esto supondría una violación del acuerdo. «El barco no está preparado para este tipo de viajes. Me aseguraron que no se moverían de las islas, y esto fue lo que quedó estipulado en el alquiler», corroboró a EL COMERCIO el arrendador del buque, propietario de la empresa Latitud Cero S.L. dedicada al alquiler de este tipo de embarcaciones y quien este jueves presentaba una denuncia contra su cliente gijonés por apropiación indebida. «He tenido que comprar otra embarcación para poder dar servicio a clientes que tenían reservado el velero en estas fechas. Todo porque esta persona se ha llevado mi barco. No creo que les haya pasado nada. Si el mar hubiera estado complicado, una persona con la experiencia como la de este hombre no sale a navegar. Se han ido con el barco y punto», explicaba ayer.

Por su parte, desde la dependencia regional de Aduanas no descartan ninguna hipótesis, en lo que reconocen que es una «desaparición con características muy extrañas».

«No están buscándolo»

Muy pendiente, como es obvio, de cómo se desarrolla la búsqueda está la familia de Aguirre, quien se queja de que no se están poniendo los medios suficientes para encontrar al patrón gijonés. «Han pasado ya diez días y sigue habiendo tres personas (por los tres tripulantes) desaparecidas. Han podido pasar mil cosas, desde que la radiobaliza no funcionase, que el barco esté dado la vuelta en medio del mar o que haya podido haber sufrido alguna agresión por parte de otra de las personas que viajaban con él», afirma uno de sus hijos, quien reclama que «independientemente de en lo que luego resulte la desaparición», se ponga más esfuerzo en la búsqueda de su padre. «Que tu padre esté en mitad del mar y nadie haga nada por ello es muy frustrante», clama al tiempo que asegura que «nadie de la familia» ha estado nunca relacionado con actos delictivos o de otro tipo. «No sé que habrá en contra de mi padre como para que no se esté moviendo mar y tierra para buscarle»·, argumenta quien afirma que su padre navegó finalmente en dirección a Ibiza y no a Italia, como en un primer momento se había barajado. «Es posible que mi hermano entendiese mal el destino o se hiciese un lío. La realidad es que mi padre no fue a Italia y sí a Ibiza, por lo que ya se le debería estar buscando en esta zona», afirma.