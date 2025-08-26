El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Material robado que incautó la Policía.

Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero

El hombre de 42 años tambíen tenía parte del botín en su domicilio y usaba páginas web de compra-venta de segunda mano

B. López

Martes, 26 de agosto 2025, 12:17

Usaba un trastero y su propia vivienda en Gijón para guardar el material robado y utilizaba páginas web de compra-venta de segunda mano para dar salida al botín. El ladrón es un hombre de 42 años que el pasado jueves fue detenido por agentes de la Policía Nacional por un delito continuado contra el patrimonio. Tenía en su poder, entre otros objetos, 12 bicicletas, 13 patinetes eléctricos, un teléfono móvil, varios relojes, gafas de sol, un ordenador y tres cascos de moto.

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, cuando los agentes recibieron información sobre un trastero del barrio de Montevil en el que se acumulaban bicicletas y patinetes eléctricos. La propietaria del trastero desconocía el uso que un conocido estaba haciendo del local. La Policía lo resgistró y halló 12 bicicletas y 6 patinetes eléctricos robados.

Ante esta situación, los agentes encargados de la investigación localizaron y detuvieron al presunto autor estos robos. Al día siguiente, entraron en su domicilio y encontraron siete patinetes eléctricos más, una consola, un teléfono móvil, un ordenador, dos relojes, tres cascos de moto y varias gafas de sol, entre otros objetos.

En cuanto a los patinetes eléctricos, la única forma de diferenciar unos de otros es por el número de serie que llevan mediante una placa metálica atornillada, careciendo varios de ella, y estando el resto alteradas con varios números cambiados o rayados para imposibilitar su lectura e identificación

Por el momento, cuatro bicicletas ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia.

