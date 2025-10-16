El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía Local tras la detención del ladrón de repartidores. Damián Arienza

Detienen a un ladrón de repartidores en el centro de Gijón

La camarera de una cafetería de la calle Corrida persiguió al caco, que había hurtado paquetes de comida y bebida por más de 600 euros

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:47

Se dedicó a robar mercancía a repartidores en la zona centro de Gijón aprovechando la entrega de los pedidos en establecimientos hosteleros y comerciales. Se llevó envases de comida y bebida, que fue introduciendo en una bolsa que luego escondía en los Jardines de la Reina. Hasta que una camarera de una cafetería de la calle Corrida lo sorprendió y no dudó en echar a correr detrás de él hasta alcanzarle en el Puerto Deportivo. «La mujer le echó valor», dicen los testigos.

El hombre, de 62 años, fue detenido por la Policía Local después de comprobar que el botín superaba los 600 euros. Él fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón y los productos sustraídos serán devueltos a sus propietarios.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 8 de la mañana, cuando los locales de hostelería y los supermercados reciben la mercancía y los repartidores y en las calles no hay mucha afluencia de viandantes.

La Policía investiga ahora si ese mismo individuo puede estar involucrado en otros hurtos de similares características cometidos en las últimas semanas.

