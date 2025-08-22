Dieciocho artistas de Gijón rinden tributo a la sidra La Sociedad Cultural Gesto inaugura la exposición Sidrápolis en el Centro de Cultura Antiguo Instituto

Una de las obras expuestas en Sidrápolis y que se exhibe en la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto, en Gijón.

Laura Fonseca Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 22:35 Comenta Compartir

Dieciocho artistas vinculados a la Sociedad Cultural Gesto rindieron en la tarde del viernes tributo a la sidra. La nueva exposición, titulada Sidrópolis, «es un homenaje a nuestra bebida más popular desde diferentes tendencias artísticas», señalaron.

La muestra «pretende hacer un reconocimiento a nuestra bebida más popular desde diferentes tendencias artísticas. De esta manera nos unimos a la celebración por el merecido reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, con obras de 18 de los artistas vinculados a nuestra entidad», indicaron desde Gesto.

En la misma se pueden disfrutar de trabajos de Rosalina Alonso, Manuel Álvarez Hevia, Rafael Arroyo, Rafael Ayús, Miguel Bonhome, Carmela Corzo, Fernando Díaz, Miguel Ángel Fernández, Gelu García, Leticia González, Nani Kulasky, Mabel Lavandera, Lourdes Mieres, Álvaro Noguera, Arturo Presa, Sebastián Ruíz, Miguel Santomé y Benjamín Tous. Dieciocho visiones artísticas de la sidra que se exponen en la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Durante la inauguración, además de los artistas participantes, se contó con la participación del actor Antón Caamaño y de la cantante lírica Susana Gudín que interpretó la romanza «Canto a la sidra», de la zarzuela Xuanón, acompañada al piano de Oscar Camacho. La exposición, con entrada libre y gratuita, se podrá ver hasta el próximo 12 de septiembre.