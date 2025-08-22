Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón Los dos condenados, en situación irregular en España, atacaron con un cuchillo a la víctima a las puertas de un pub de la calle Gaspar García Laviana

Olaya Suárez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 17:31 | Actualizado 17:57h.

Dos individuos han sido condenados a diez años de cárcel por a punto estar de matar a un hombre a las puertas de un pub de la calle Gaspar García Laviana, en Gijón, y herir de gravedad a sus tres acompañantes. El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, los considera ambos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y otros tres de lesiones graves. Los dos procesados, de nacionalidad marroquí y argelina, en situación irregular en España, permanecen en prisión provisional desde su arresto, poco después de los hechos.

El violento episodio tuvo lugar sobre las 6 de la mañana del 7 de enero de 2023. «Tras suscitarse una disputa en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería, los acusados, actuando de común acuerdo y empleando al menos uno de ellos una navaja, agredieron a un hombre de 42 años con la deliberada finalidad de acabar con su vida, ocasionándole graves lesiones en distintas partes del tórax y los costados, que afectaron a órganos vitales», señala el fallo judicial.

Las lesiones precisaron una inmediata atención inicial en el servicio de urgencias del Hospital de Cabueñes y su posterior traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tardó 113 días en curar de sus lesiones y según los forenses, su vida corrió un grave riesgo.

Los dos condenados acometieron también a los tres acompañantes de la víctima de mayor gravedad. Les causaron distintas lesiones cortantes y precisaron atenciones en distintos centros sanitarios y hospitalarios de la ciudad, si bien sus vidas no estuvieron comprometidas.

Orden de alejamiento

Además de la pena de prisión, los dos individuos detenidos deberán indemnizar al perjudicado de mayor gravedad con 14.100 euros y a los otros con 6.180, 4.000 y 3.600 euros respectivamente. No podrán acercarse ni comunicarse con ellos por ninguna vía durante el tiempo de la condena.