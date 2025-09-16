El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Iglesias, Montserrat López Moro, Eugenio Herrero y Luis Rollán, en la inauguración de la exposición sobre el sello de Jovellanos. Damián Arienza
90 aniversario del primer sello de Jovellanos

«Es difícil sacarle tanto partido a un solo sello de Jovellanos»

El grupo filatélico El Texu presenta una exposición que conmemora el 90 aniversario de la primera estampa emitida del prócer en la República

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:03

«Muy poca gente habrá estudiado tanto a Jovellanos a través de los sellos», advirtió este martes el presidente de la Federación Asturiana de Sociedades ... Filatélicas, Ángel Iglesias. Lo dijo al inaugurar la exposición que el grupo filatélico El Texu presentó en la segunda planta del Antiguo Instituto, en Gijón, sobre el primer sello de Jovellanos, emitido en 1935. Hasta el 30 de septiembre, mostrarán en la misma las dos únicas colecciones conocidas que estudian el sello coincidiendo con su 90 aniversario: las de Eugenio Herrero y Germán Baschwitz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  8. 8 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  10. 10

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Es difícil sacarle tanto partido a un solo sello de Jovellanos»

«Es difícil sacarle tanto partido a un solo sello de Jovellanos»