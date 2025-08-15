«Disfrutar los Fuegos desde la playa es lo más divertido» Las multitudes coparon el Muro, Poniente y el Puerto Deportivo desde las nueve para disfrutar de las mejores vistas pese al cielo nuboso

Se palpaba la emoción en el ambiente y la expectación era máxima en las horas previas a la medianoche más luminosa y atronadora del año. Con una temperatura agradable, aún por encima de los 20 grados, en torno a las nueve de la noche ya comenzaban a desfilar por las playas de Poniente y San Lorenzo las primeras riadas de gente en busca de los mejores sitios para disfrutar de una cita obligada en Gijón. No quedó un hueco libre: los arenales, el Muro, el paseo de Poniente –que tenía el incentivo del concierto de Assia–, el graderío del Náutico, Cimavilla, el Puerto Deportivo, El Rinconín y hasta La Providencia. Todo completo. Ni siquiera el mar quedó exento de quienes vieron la oportunidad de disfrutar de una vista privilegiada y muestra de ello fueron las embarcaciones que fondeaban en la bahía gijonesa a la espera del espectáculo pirotécnico.

Uno de los primeros en llegar al Puerto Deportivo para coger sitio fue Manuel José Rodríguez, fotógrafo jubilado. Llegó a su puesto sobre las ocho de la tarde y lo tenía claro: «Este es el buen sitio, porque cojo desde aquella esquina del edificio del Monte de Piedad hasta el Palacio de Revillagigedo, entonces los Fuegos se van a ver en el cielo y reflejados en el agua. Si cojo bien la foto, va a ser buena», aseguraba.

En la Escalerona, los hermanos Borja y Lucía, su madre Eva y su abuela María hacían guardia con sillas plegables desde las nueve para disfrutar con buenas vistas de la gran cita del verano. Habían pedido cena en un establecimiento cercano y ya estaban preparados para el plato fuerte: los Fuegos. Salvo la abuela, que vive en Gijón, vinieron todos desde Madrid para cumplir con la tradición y disfrutar de un espectáculo que ya es tradición y les emociona «al completo». Aunque, para ellos, «lo mejor es verlo juntos», afirmaron.

A pocos metros, en el graderío del Náutico estaba la familia que conforman José Ramon, Adrián, Pilar, Nieves, Nazaret y los pequeños Denis y Liam. José Ramón y Nieves habían hecho de avanzadilla a las ocho y media para coger el que ellos consideran el mejor hueco y esperar a que llegase el resto de la familia. Y, en este caso, la experiencia es un grado. Empanada, cecina, jamón, lomo, queso y chocolatinas varias, lo necesario para subsistir. «A algunos nos gustan los dibujos y figuras del principio y a otros la traca final, pero todos disfrutamos por igual», señalaron a preguntas de EL COMERCIO.

También hay tiempo para la improvisación. La familia de Manuel, Ana, Miguel, Rosa, Miguel y Rosa, recién llegados de Sevilla, se enteró el jueves por la tarde que ayer era la Noche de los Fuegos y a las seis de la tarde ya estaba colocada en las Escalerona para descubrir lo que la ciudad tenía que ofrecerles. «Somos feriantes y venimos de la Feria de Sevilla. A ver si están igualados», bromearon.

Mientras, María Vázquez, Héctor Mollá, Estefanía Olay y Sara Muñiz se entretenían en el Muro después de cenar. Lo viven juntos todos los años y, para ellos, «disfrutar los fuegos artificiales desde la playa es lo más divertido». Lo fue.

