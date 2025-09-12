El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Doce jabalís fozando en un jardín de la avenida de la Cordillera Cantábrica, en Gijón.
Doce jabalís fozando en un jardín de la avenida de la Cordillera Cantábrica, en Gijón. J. Menéndez

Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón

Las últimas noches han actuado en la avenida de la Cordillera Cantábrica, al otro lado del parque fluvial

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:12

Una docena de jabalís está causando en los últimos días graves destrozos en parterres y jardines de Viesques, en Gijón. La piara, integrada por dos adultos y diez jabatos, ha repetido ya varias noches visita a la parte más alejada del barrio de la zona este de la ciudad. En concreto, han sido grabados y fotografiados en la avenida de la Cordillera Cantábrica que vertebra las urbanizaciones situadas al otro lado del parque fluvial de Viesques. En las imágenes tomadas por los vecinos, se observa a los suidos campando a sus anchas por los parterres, dejando a su paso jardines completamente destrozados. «Los hemos visto a la una de la madrugada, a las tres y media, a varias horas y varios días», refiere uno de los testigos de estas dañinas incursiones. Según informa, una cuadrilla del servicio municipal de Parques y Jardines «está acudiendo cada mañana a recolocar los tapines levantados, pero es un trabajo en balde porque los jabalís revuelven más por la noche de lo que los operarios municipales puedan hacer cada mañana». El comunicante, en calidad de afectado, considera llegado el momento de tomar alguna medida más drástica que reparar los daños. «Alguna solución habrá que buscar», apuntó en su comunicación con EL COMERCIO.

El pasado 13 de agosto, hace justo un mes, este periódico publicaba un vídeo en el cual se observaba una piara de jabalís campando a sus anchas por Somió, con el aspecto de tratarse exactamente de la misma que ahora ha tomado afición a Viesques. El 3 y el 4 de septiembre, EL COMERCIO volvió a informar de la acción de estos suidos en las rotondas del Jardín Botánico y la del 'caballo', de entrada a Viesques desde la ronda sur, que aparecieron varios días con sus jardines totalmente levantados.

