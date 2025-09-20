El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Familiares de Luis Torres, autoridades y personal de la Asociación Gijonesa de Caridad, con la placa. E. C.

«Don Luis le ponía alma y corazón a todo lo que hacía»

Familiares de Luis Torres y la Asociación Gijonesa de la Caridad rinden tributo al que fuera su presidente en el primer aniversario de su muerte

O. Suárez

Gijon

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:50

«Don Luis le ponía alma y corazón a todo lo que hacía. Siempre decía, si a las cosas se le ponen ganas y corazón, no hay fallo». La residencia de La Golondrina, gestionada por la Asociación Gijonesa de la Caridad, acogió ayer un emotivo homenaje a Luis Torres Sánchez, el que fuera presidente de la entidad durante tres lustros, cuando se cumple un año de su fallecimiento.

Familiares, representantes de la corporación municipal –encabezados por la alcaldesa Carmen Moriyón–, trabajadores, voluntarios y residentes asistieron al descubrimiento de la placa en memoria del impulsor del centro. Saray Feito, la directora del equipamiento recordaba los años que trabajó «codo con codo» con él: «Aprendí mucho a su lado y disfruté de su sabiduría; me impactó su don para gestionar, su determinación, su convicción y su parte humana. Hablábamos mucho de La Golondrina, de las personas, del amor por sus hijos, de la caridad, siempre decía que pocas cosas alimentan tanto el alma como tender la mano a quien lo necesita, ayudar a los demás transforma la manera en la que ves el mundo porque aprendes a mirar desde el corazón», dijo en un emotivo acto en el que la viuda de Torres, María Dolores Pérez Hernández, y sus cuatro hijos: Luis Miguel, Camino, José Arístides y Jesús, quisieron mostrar su agradecimiento regalando a la residencia un ejemplar de encina. «Simboliza mucho cómo era mi padre, salmantino de nacimiento y que se crió en el campo charro entre encinas. Es más que un símbolo, es su raíz, su vida, su tierra, representa su manera de ser: fuerte, noble y eterna; y hoy llega a La Golondrina para que la plantéis como recuerdo suyo», apuntó su hijo Luis Miguel.

En el acto estuvieron, entre otros, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo; el empresario Luis Adaro; la presidenta de la Fundación Mar de Niebla, Blanca Cañedo-Argüelles; el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz; y la vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias, Josefa Cañada. «Luis Torres era una persona buena, discreta y grande y que sabía que la dignidad de las personas no se negocia», lo recordó la alcaldesa.

