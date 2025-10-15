Una monografía de Magallanes «difícil de encontrar» y revistas de 1950

La hemeroteca de Gijón ha ampliado su catálogo gracias a la donación de las revistas de la década de los 50 hasta los 70 ... pertenecientes a Luis Adaro. Ha sido el nieto del empresario e impulsor cultural, Carlos Botas Adaro, quien ha entregado esta colección a la entidad que lleva el nombre de su abuelo.

La donación incluye diez tomos encuadernados de la revista 'El Cruzado Español', una publicación quincenal editada en Barcelona entre 1958 y 1976, «profundamente católica», en la que se encuentran artículos como 'La salvación de España por la oración y la penitencia' o 'El arte de Picasso, introductor y embajador de malas doctrinas'. Esta donación permitirá completar la colección ya existente en la hemeroteca.

Además, este legado se completa con un libro editado en Chile en 1945 titulado 'Monografía de Magallanes: Sesenta años de acción salesiana en el Sur, 1886-1946', obra del sacerdote Lorenzo Massa y del que apenas se conservan ejemplares en España y los catálogos de la antigua Hemeroteca Provincial de la Cámara de Comercio de Gijón, precursora de la actual hemeroteca municipal Luis Adaro.

«Tuve guardados estos tomos durante mucho tiempo, estaba esperando el momento propicio para entregarlos», confesó Botas, quien tenía el deseo de que estas publicaciones pasaran a formar parte del patrimonio documental de la ciudad y que quedaran a disposición de la ciudadanía, ligadas a la hemeroteca que el mismo Luis Adaro promovió. «Mi abuelo era un hombre que guardaba todo. Cuando se fundó la hemeroteca provincial, iba a las ferias de Madrid, Barcelona o Valencia en coche para comprar material, tanto para la institución como otros volúmenes que le interesaban a él a título personal», explicó su nieto. En total, Adaro guardaba en su biblioteca privada «más de 10.000 volúmenes».

«Donaciones como esta permiten que Gijón siga siendo un referente en la preservación de su patrimonio documental y cultural», resaltó el concejal de Atención Ciudadana, Abel Junquera, que acudió al acto de entrega de los volúmenes.