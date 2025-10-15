El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cristina Villanueva, Carlos Botas Adaro y Abel Junquera con los tomos donados. Pardo.
Donación a la hemeroteca de Gijón

Una monografía de Magallanes «difícil de encontrar» y revistas de 1950

La hemeroteca de Gijón suma diez volúmenes de 'El Cruzado Español' y un libro de Lorenzo Massa editado en Chile en 1945 que fueron de Luis Adaro

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:23

Comenta

La hemeroteca de Gijón ha ampliado su catálogo gracias a la donación de las revistas de la década de los 50 hasta los 70 ... pertenecientes a Luis Adaro. Ha sido el nieto del empresario e impulsor cultural, Carlos Botas Adaro, quien ha entregado esta colección a la entidad que lleva el nombre de su abuelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

