Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón Las dos víctimas circulaban en una motocicleta que impactó contra la parte trasera de un coche en el camín de La Isla, junto al campo del Tragamón

O. Suárez Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:35

Un accidente entre una motocicleta y un turismo ha dejado a dos personas heridas de consideración en la tarde de hoy miércoles en Gijón. El siniestro tuvo lugar poco antes de las 19 horas en el camín de La Isla, en la entrada del campo de fútbol del Tragamón. Las dos víctimas el hombre y la mujer que viajaban en la motocicleta.

Hasta el lugar se trasladaron sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y agentes de la Policía Local para determinar las causas del accidente. Según los testigos, la motocicleta impactó por la parte trasera del turismo, lo que hizo que los dos ocupantes de la moto saliesen despedidos. Sufrieron lesiones por las que tuvieron que ser trasladados al Hospital de Cabueñes.

Se da la circunstancia de que el accidente se produjo cuando en los campos de entrenamiento de futbol había numerosas personas, muchas de las cuales acudieron a interesarse por los heridos.