La EBHI se juega su futuro este mes con el juicio por el carbón desaparecido

European Bulk Handling Installation (EBHI S. A.), creada en 1991 para gestionar la terminal de graneles sólidos, se juega su futuro. El Juzgado de Primera ... Instancia número 10 de Gijón tiene señalados para los días 20 y 22 el juicio en el que se defenderá de una reclamación de 53 millones que formula Telf Ag. Los pide en concepto de daños por haberle impedido durante años el acceso a las 159.984 toneladas de carbón de su propiedad que estaban en el puerto y, finalmente, por haber perdido la mayoría de ese cargamento. Una pericial determinó que son 120.284 las toneladas extraviadas. Para moverlas harían falta al menos 3.007 portes con camiones volquete de 50 toneladas de peso máximo.

EBHI ya manifestó en otro pleito que una factura de este calibre pone en riesgo su viabilidad. Aclarar lo sucedido fue una prioridad de Nieves Roqueñí al acceder a la presidencia de la Autoridad Portuaria. Más aún cuando su predecesor, Laureano Lourido, declinó reunirse para el traspaso de poderes y no le dejó el informe de temas pendientes que le había solicitado.

El equipo de Roqueñí optó por continuar con el despacho Ontier para la defensa del puerto, pero reforzándolo con un convenio con la Abogacía del Estado. Los juristas de este cuerpo estatal ya trabajan para afinar los argumentos que exponer en la sala.

En paralelo la presidenta encomendó al gerente de la EBHI, Gonzalo Mallo, una investigación interna. El trabajo dio con indicios de irregularidad que han sido trasladados a la Fiscalía. Apuntan a los exdirectivos José Manuel del Arco y Lucía Herrero.

Se estima que pudo haber falsedad documental al emitir facturas y certificados asegurando que el carbón seguía. También se entiende que hubo ocultación al no informar debidamente de la situación al consejo de administración. Mañana hay convocado un consejo de administración extraordinario en el que se estudiará el despido de ambos.