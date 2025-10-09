El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carbones apilados en la terminal del puerto de El Musel que gestiona la EBHI. Arnaldo García

La EBHI se juega su futuro este mes con el juicio por el carbón desaparecido

La Abogacía del Estado le respalda para defenderse de una reclamación de 53 millones. Los exdirectivos señalados tenían obligación de informar del caso

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:26

European Bulk Handling Installation (EBHI S. A.), creada en 1991 para gestionar la terminal de graneles sólidos, se juega su futuro. El Juzgado de Primera ... Instancia número 10 de Gijón tiene señalados para los días 20 y 22 el juicio en el que se defenderá de una reclamación de 53 millones que formula Telf Ag. Los pide en concepto de daños por haberle impedido durante años el acceso a las 159.984 toneladas de carbón de su propiedad que estaban en el puerto y, finalmente, por haber perdido la mayoría de ese cargamento. Una pericial determinó que son 120.284 las toneladas extraviadas. Para moverlas harían falta al menos 3.007 portes con camiones volquete de 50 toneladas de peso máximo.

