Entorno de los nuevos desarrollos residenciales y el hospital de Quirón. Arnaldo García

La EMA encarga un proyecto de ampliación de sus redes en Nuevo Gijón por la llegada del hospital de Quirón

«Las infraestructuras actuales resultan insuficientes», señala la empresa municipal ante la construcción del equipamiento sanitario y de nuevos bloques residenciales en la zona

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:05

La Empresa Municipal de Aguas, en atención a un encargo realizado por la Concejalía de Urbanismo, ampliará sus redes de abastecimiento y saneamiento en el barrio de Nuevo Gijón ante el previsto incremento de la demanda por la construcción de nuevos bloques residenciales y del futuro hospital privado del grupo Quirón. «Las infraestructuras actuales resultan insuficientes», señala la EMA, que acaba de sacar a licitación por 170.000 euros la redacción del proyecto para la mejora de estas redes. Estos trabajos técnicos tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

En el caso del abastecimiento los pliegos destacan la necesidad de asegurar la llegada de agua al equipamiento sanitario, «considerado un servicio de primera necesidad que debe tener la mayor garantía de suministro, incluso en situaciones extraordinarias como averías o incendios». Y en lo que respecta al saneamiento se apostará por una red separativa que recoja y transporte el agua de lluvia (con tuberías de un diámetro de 1,2 metros) de manera independiente a las aguas fecales (una red con diámetro de 80 centímetros). Todas las conducciones planteadas atraviesan el trazado de la entrada a la ciudad por la 'Y', si bien en este punto de cruce los pliegos proponen trabajar «en galería» para no causar graves afecciones al tráfico.

