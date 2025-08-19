EMTUSA bate récord de viajeros la Noche de los Fuegos en Gijón, con 90.000 usuarios El uso de los autobuses municipales creció en la Semana Grande un 4,4% al llegar a 718.462 viajeros

Laura Fonseca Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 18:19

Récord de la Empresa Municipal de Transportes. EMTUSA, presente en todos los eventos relacionados con la Semana Grande de Gijón, transportó a 718.462 viajeros entre el 8 y el 17 de agosto, lo que representa un 4,4% respecto al mismo periodo del pasado año. Así lo indicó este lunes el Ayuntamiento de Gijón a través de una nota de prensa. En la misma, destacó que la cifra registrada el 14 de agosto (la Noche de los Fuegos), cuando EMTUSA dio servicio a 90.000 personas, «batió el récord absoluto en la serie histórica de la empresa para un día determinado».

Durante este periodo, las cinco líneas con mayor demanda fueron, por orden, las siguientes: L1, L12, L10, L15 y L4. Los servicios de EMTUSA han sido de los más demandados durante la Semana Grande. La Empresa Muncipal de Transporte puso en marcha también líneas especiales para dar cobertura nocturna a quienes acudieron a las fiestas de Cabueñes, Castiello y Deva.

Inicio de la Liga

Asimismo, EMTUSA retomó el pasado lunes, con el inicio de la Liga de Segunda División, el servicio habitual de autobuses especiales con el estadio de El Molinón Enrique Castro Quini. En total, fueron once los autobuses desplegados, los que transportaron a 2.253 personas, lo que representa un 9% de la asistencia total.

A lo largo de la temporada anterior, se dispusieron 287 autobuses especiales para transportar a 53.0000 personas, un 12% de la asistencia total. No obstante, desde el Ayuntamiento se indica que «cabe señalar que estos datos se refieren únicamente a los servicios especiales y no tienen en cuenta el aumento de demanda en las líneas regulares que circulan por esa zona».