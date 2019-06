Emulsa da voz a los niños: «¿Cómo dejáis Poniente? ¡Muy gochamente!» 02:51 La Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano de Gijón lanza una campaña contra la basura en la playa protagonizada por los más pequeños EFE Lunes, 17 junio 2019, 17:01

Un grupo de niños gijoneses intenta concienciar a los ciudadanos de la necesidad de mantener limpias las playas de la ciudad de cara a las fiestas que se avecinan. La Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) da voz así a los más pequeños en una campaña de sensibilización ciudadana.

«¿Cómo dejáis Poniente? Muy gochamente», declaran los protagonistas de las imágenes, refiriéndose a la cantidad de basura que inunda esta playa gijonesa tras la hoguera de San Juan.

Emulsa liderará un proyecto europeo de promoción de la reutilización y la prevención de residuos. El proyecto «2LIFES: Promoting Re-use from the Public Policies / Promoviendo la reutilización desde las políticas públicas«, corresponde a la cuarta convocatoria de Interreg Cooperación Territorial Europea, que ha seleccionado 74 proyectos de las 170 candidaturas presentadas, según ha informado la empresa.

Con un presupuesto total de 1,3 millones de euros, de los que a Emulsa corresponden 445.949 y 379.056 euros son financiados por Interreg, el programa tiene por objetivo mejorar las políticas de gestión de residuos de las ciudades y regiones asociadas para que puedan incrementar su reutilización.

Para ello, a partir del 1 de agosto y durante 42 meses Emulsa coordinará los trabajos de seis socios europeos, Aarhus Waste and Heat Department, de Aarhus (Dinamarca), Klaipeda Regional Waste Management Centre (Lituania), Nicosia Development Agency (Chipre), KDRIÜ Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (Hungría), Marche Region (Italia) y RREUSE Re-use and Recycling European Union Social Enterprises (Bélgica).

La compañía busca marcar una estrategia de prevención de residuos como la columna vertebral del cambio de una economía tradicional a una circular y unir las políticas de prevención de residuos y la economía social con el empleo verde con la reutilización como marco principal.

Fomentar el cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía e involucrar a las figuras políticas locales y regionales en los territorios miembros del proyecto son otros objetivos del proyecto.

La iniciativa se articulará en una primera fase de análisis e intercambio de experiencias que se alargará 30 meses y una segunda, de un año, en la que se implementará un plan de acción diseñado a partir de las buenas prácticas identificadas.