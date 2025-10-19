Emulsa, en Gijón, abre la inscripción para sus bolsas de empleo El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de noviembre

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbanos (Emulsa) de Gijón abre este lunes, a las 9 horas, el plazo de presentación de solicitudes para optar a la convocatoria externa de las bolsas de empleo temporal de peones de limpieza y jardinería. El plazo estará abierto hasta las 14 horas del 6 de noviembre.

Las bases de la convocatoria, el tribunal y el temario están publicadas en la página web de la empresa municipal, a través de la que también se puede representar la solicitud mediante un formulario digital. El importe de los derechos de participación en esta convocatoria es de 10 euros, con exenciones previstas para personas desempleadas de larga duración sin prestación, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo. Entre los requisitos generales se incluyen tener 18 años cumplidos, carné de conducir tipo B y, en la bolsa de jardines, una experiencia mínima de 6 meses.

Las nuevas bolsas de empleo que resulten de este proceso estarán vigentes entre 2026 y 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y sustituirán a las que están actualmente activas.

