El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Operarios de Emulsa, en el Muro de San Lorenzo. Jesús M. Pardo

Emulsa, en Gijón, abre la inscripción para sus bolsas de empleo

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de noviembre

E. C.

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:51

Comenta

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbanos (Emulsa) de Gijón abre este lunes, a las 9 horas, el plazo de presentación de solicitudes para optar a la convocatoria externa de las bolsas de empleo temporal de peones de limpieza y jardinería. El plazo estará abierto hasta las 14 horas del 6 de noviembre.

Las bases de la convocatoria, el tribunal y el temario están publicadas en la página web de la empresa municipal, a través de la que también se puede representar la solicitud mediante un formulario digital. El importe de los derechos de participación en esta convocatoria es de 10 euros, con exenciones previstas para personas desempleadas de larga duración sin prestación, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo. Entre los requisitos generales se incluyen tener 18 años cumplidos, carné de conducir tipo B y, en la bolsa de jardines, una experiencia mínima de 6 meses.

Las nuevas bolsas de empleo que resulten de este proceso estarán vigentes entre 2026 y 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y sustituirán a las que están actualmente activas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  8. 8 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  9. 9 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Emulsa, en Gijón, abre la inscripción para sus bolsas de empleo

Emulsa, en Gijón, abre la inscripción para sus bolsas de empleo