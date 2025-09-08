El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de Emulsa volvieron ayer por la mañana recoger ocle en el arenal de San Lorenzo. E. C.
Gijón

Emulsa incorporará en 2026 cinco conductores y un nuevo camión lavacontenedores

La empresa ha diseñado un plan de renovación de contenedores a cuatro años, que supondrá una inversión de más de 2,3 millones de euros

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:09

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente de Gijón (Emulsa) tiene previsto incorporar en 2026 cinco nuevos conductores para la recogida nocturna de ... residuos solidos urbanos, así como comprar un nuevo camión lavacontendores, tal y como anunció el presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente Rodrigo Pintueles en la última comisión del área. La convocatoria pública para cubrir las nuevas plazas de conductor se realizará en el último trimestre de este año, mientras que la licitación para adquirir el nuevo camión ya fue autorizada por el consejo de administración el pasado mes de julio y su sumará a los cuatro vehículos de este tipo que ya tiene Emulsa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  4. 4 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  10. 10 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Emulsa incorporará en 2026 cinco conductores y un nuevo camión lavacontenedores

Emulsa incorporará en 2026 cinco conductores y un nuevo camión lavacontenedores