Emulsa incorporará en 2026 cinco conductores y un nuevo camión lavacontenedores

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente de Gijón (Emulsa) tiene previsto incorporar en 2026 cinco nuevos conductores para la recogida nocturna de ... residuos solidos urbanos, así como comprar un nuevo camión lavacontendores, tal y como anunció el presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente Rodrigo Pintueles en la última comisión del área. La convocatoria pública para cubrir las nuevas plazas de conductor se realizará en el último trimestre de este año, mientras que la licitación para adquirir el nuevo camión ya fue autorizada por el consejo de administración el pasado mes de julio y su sumará a los cuatro vehículos de este tipo que ya tiene Emulsa.

Pintueles también informó de que, con el objetivo de «seguir progresando y dando un mejor serivicio a los gijoneses», la empresa dará continuidad en 2026 a la instalación generalizada de placas con neutralizadores químicos del olor y al «ambicioso» plan de renovación de contenedores iniciado este año. Este programa se extenderá durante los cuatro siguientes y supondrá una inversión total de 2.385.000 euros, destinados a la adquisición de 2.385 nuevos contenedores de polietileno.

En su respuesta a varias cuestiones planteadas por la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, Pintueles repasó algunas de las actuaciones llevadas a cabo durante el verano, como el refuerzo del servicio de higiene urbana. Pintueles aseguró que en esta campaña alcanzó su «punto máximo» al contar con hasta 287 operarios de promedio en julio y agosto, frente a los 224 operarios de promedio durante el resto del año. «Se trata de un notable esfuerzo de 63 operarios adicionales con el que se hace frente a las necesidades extraordinarias de estos meses», señaló el edil, en referencia a los dispositivos especiales de limpieza en playas, paseos marítimos y zonas turísticas o de gran afluencia ciudadana, como son la celebración de grandes eventos, fiestas y demás romerías populares.

«Excelencia» del día a día

Pintueles, asimimo, calificó de «muy positivo» el desempeño de tareas por parte de Emulsa. «Quizá los gijoneses estamos ya acostumbrados a este buen hacer y no reparamos en nuestro día a día de la excelencia de este servicio», dijo. Incidió en que «entre los muchos aspectos positivos que coinciden en destacar quienes nos visitan siempre está la excelente limpieza de las calles de nuestra ciudad».

En cuando al servicio de gestión de residuos urbanos y, concretamente, la limpieza de contenedores, aportó una cifras que «avalan una mejoría notable respecto a 2024». El concejal situó en 13.999 actuaciones de lavado interiores y exteriores de contenedores en el trimestre veraniego del año pasado, mientras que este verano fueron un total de 18.623 lavados. Este incremento de 4.624 limpiezas más suponen un incremento del 33%. En el caso concreto de los contenedores de orgánica y los de restos no reciclables, principales generadores de olores, Pintueles señaló el incremento de lavados fue del 100%. «Directamente se duplicó respecto al 2024», dijo.

El edil desglosó las actuaciones realizadas por Contenur, que fueron 3.107, el 17% el total, mientras que 15.516, el 83% fueron los medios propios de Emulsa. «Estas cifras ponen de relieve que la colaboración privada fue, tal y como dijimos que sería, un refuerzo puntual y no una privatización del servicio», anotó.