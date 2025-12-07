El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Andrés Ruiz, Álvaro Queipo y Ángela Pumariega, durante el congreso del PP de Gijón celebrado en febrero. Arnaldo García
Sondeo electoral

«La encuesta de Gijón habla claro: Asturias pide un cambio», señala el PP regional

En la sede local atribuyen el resultado del trabajo de GAD3 a «la unidad del partido, el trabajo y el proyecto de futuro» y su presidente, Andrés Ruiz, a que «el socialismo ya no cala en la ciudad»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:32

La encuesta habla claro: Asturias pide un cambio». El PP asturiano mostraba ayer en las redes sociales su satisfacción con las conclusiones del trabajo encargado ... por el partido a la consultora de demoscopia GAD3 y cuyos resultados avanzó EL COMERCIO. Tras sondear la intención de voto de 602 gijoneses mayores de edad –con una entrevista telefónica realizada entre el 24 y el 26 de noviembre y con una distribución por sexo y edad equivalente a la de la población residente en el concejo– el PP aparece como la fuerza que tendría un mayor respaldo electoral en Gijón si hoy se celebraran las elecciones autonómicas, una situación que no se daba desde los comicios autonómicos de 1995.

