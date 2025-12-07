«La encuesta de Gijón habla claro: Asturias pide un cambio», señala el PP regional

La encuesta habla claro: Asturias pide un cambio». El PP asturiano mostraba ayer en las redes sociales su satisfacción con las conclusiones del trabajo encargado ... por el partido a la consultora de demoscopia GAD3 y cuyos resultados avanzó EL COMERCIO. Tras sondear la intención de voto de 602 gijoneses mayores de edad –con una entrevista telefónica realizada entre el 24 y el 26 de noviembre y con una distribución por sexo y edad equivalente a la de la población residente en el concejo– el PP aparece como la fuerza que tendría un mayor respaldo electoral en Gijón si hoy se celebraran las elecciones autonómicas, una situación que no se daba desde los comicios autonómicos de 1995.

En concreto los populares obtendrían el 30,3% de los votos, adelantando al PSOE (29,9%) y muy por encima del resto de fuerzas –Vox obtendría un 17,7%; IU, el 7,4%; Foro un 6,5%; y Podemos, el 4,2%–. «El PP de Asturias sería la fuerza más votada en Gijón. Asturias pide un cambio y Álvaro Queipo está al frente del proyecto que hará posible ese cambio», destacaba el partido. Los populares empiezan así la cuenta atrás para unas elecciones que deberían tener lugar en mayo de 2027 y para las que hace unos meses la dirección nacional, a través de su secretario general, Miguel Tellado, confirmó a Queipo como candidato a la presidencia del Principado.

También reaccionó a esta encuesta encargada por el PP de Asturias su presidente local en Gijón, Andrés Ruiz, quien destacó que sus conclusiones «refuerzan nuestra ilusión por seguir trabajando unidos por una alternativa de cambio». Ruiz remarcó la existencia de un único precedente del PP ganando las elecciones autonómicas en Gijón, la ya mencionada de 1995 con la candidatura de Sergio Marqués, y consideró que «el socialismo que perpetró la estafa del vial de Jove, que tiene olvidado el plan de vías y que castiga año tras año a Gijón en los presupuestos regionales, ya no cala en nuestra ciudad».

Valoración de las concejalías

«La unidad del partido, el trabajo y nuestro proyecto de futuro» son los motivos a los que atribuye esos resultados el PP de Gijón, que remarca además cómo «nuestra gestión recibe el aval de los gijoneses, y cuatro áreas gestionadas por el PP están entre las cinco mejor valoradas del Ayuntamiento». Y es que la encuesta de GAD3 también incluía un apartado destinado a conocer el grado de la satisfacción de la ciudadanía con las distintas áreas de gestión municipal.

En el caso del Turismo, bajo competencia de la vicealcaldesa y también concejala de Economía, Empleo e Innovación, Ángela Pumariega, un 66% de los encuestados valoraron su gestión como «buena» (57%) o «muy buena» (9%). La oferta deportiva, a cargo de la concejalía que encabeza Jorge Pañeda, recibió una valoración positiva del 69% de los encuestados. Y la limpieza urbana, responsabilidad a través de Emulsa del concejal de Medio Ambiente, fue considerada «buena» o «muy buena» por un 65% de la muestra. En Atención a la Ciudadanía, el área que controla Abel Junquera, esa valoración alcanza al 51%. Con el 34% de opiniones «buena» o «muy buena» se quedan los servicios sociales que gestiona Guzmán Pendás, si bien solo un 14% dan una opinión negativa («mala» o «muy mala»), siendo «regular» la valoración mayoritaria, con un 34%.