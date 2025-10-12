32 años de ejercicio profesional lleva a sus espaldas Isabel Prieto (Santa Cruz de Tenerife, 1972), 28 de ellos en Asturias. Pese a tan larga ... trayectoria, reconoce la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería –en un particular asturiano con acento canario– que estos dos últimos años «han sido de aprendizaje». En un Área Sanitaria, la V, «muy dinámica».

–¿Por qué la define así?

–Porque aquí no para quieto nadie. Desde la gerencia a los profesionales de base. Son muy rápidos. ¿Que necesitamos hacer un protocolo de no sé qué? No te digo el protocolo, pero, al menos el borrador al día siguiente está. Como buena canaria, yo soy más lenta, pero intento seguirles el ritmo... (risas).

–Antes que en el Área V trabajó en el HUCA.

–28 años. Mi vida entera casi.

–¿Y por qué el cambio a Gijón?

–Es un reto profesional que acepté por la confianza depositada en mí y por el equipo que hacemos la gerente, Marisa Sánchez; el director económico y de profesionales, Juan José Alonso Ordiales, y la directora del Hospital de Cabueñes, Isabel González, además de mi equipo, mis dos subdirectores de enfermería que son mi mano derecha: Beatriz Braña y Máximo Muñoz. Junto con los supervisores de área, los supervisores de unidad y los responsables de los equipos de Atención Primaria, son fundamentales para articular semejante área.

–¿Cuántos profesionales trabajan bajo su dirección?

–A día de hoy, 2.366. El 52% son enfermeras, pero también fisioterapeutas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), logopedas, terapeutas ocupacionales, técnicos superiores de imagen diagnóstica, de laboratorio y de anatomía patológica. El número total se ha incrementado en un 12% en apenas dos años.

–¿Qué retos implica coordinar un área tan amplia y diversa?

–Muchos. Porque, como dices, es muy variopinta. Cuando llegamos, tratamos de ordenar los departamentos transversales: de recursos humanos, de recursos materiales y de formación, docencia e investigación en cuidados. Y empezamos a trabajar, al unísono con la dirección del hospital y la gerencia, en mejorar las plantillas y las ratios para afrontar los objetivos de la lista de espera quirúrgica y la ambulatorización de los procedimientos.

–¿El mayor déficit de enfermeras?

–El de matronas. Estamos en precario, pero no solo en el Área V; en toda España. Y en salud mental también andamos muy justos.

–¿Cuál es la situación actual del personal en cuanto a dimensión y carga de trabajo?

–Hemos aumentando plantillas en todas las categorías porque se nos quedaban pequeñas. Si no, no hubiésemos sido capaces de echar para adelante todo lo que hemos conseguido en estos dos años. La apertura de los dos nuevos quirófanos ha implicado un aumento de personal, de planes de capacitación y de la actividad tanto en los quirófanos como en la unidad del despertar, la URPA, y hasta en las unidades de hospitalización. Hemos aumentado muchísimo toda la actividad a todos los niveles.

–Mencionaba también la ambulatorización como otro de los objetivos. Explíquelo.

–Consideramos que es beneficioso para los pacientes, que lo mejor es estar en casa y venir al hospital a hacerte las cosas de forma ambulatoria. Es importante además para dejar sitio a los pacientes que realmente necesitan estar ingresados. En los hospitales de día hemos hecho una apuesta por aumentar personal, formación y procedimientos.

–La lista de espera en Cabueñes se ha ido reduciendo gradualmente en los dos últimos años. ¿Qué parte del mérito se atribuye el personal de enfermería?

–Se ha trabajado muchísimo. Aunque se ha aumentado plantilla, aquí ha trabajado duro hasta el último profesional de Cabueñes. Si hay algo que me llama la atención de esta área sanitaria es el sentido de pertenencia tan grande de sus profesionales y que se trabaja muchísimo. Sin los profesionales de todas las categorías –médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza– no hubiese sido posible.

–¿Qué aportaciones ha realizado su dirección al nuevo proyecto de ampliación del hospital?

–Dentro del nuevo proyecto hemos implantado las consultas propias de Enfermería, como en su día se hizo en el nuevo HUCA. Es una gran apuesta. Hablamos de consultas propias para enfermeras gestoras de casos de oncohematología, de colon o de mama y de unidades que ya tenemos creadas, pero tendrán un espacio propio dentro del nuevo hospital, como la unidad de ostomía o la de accesos vasculares.

–Es entonces una buena oportunidad para mejorar.

–Sí, en la atención de enfermería vamos a tener muchas posibilidades dentro del nuevo hospital.

«El hermano del medio»

–¿Qué cree que tiene de particular Cabueñes?

–Es un hospital donde recibimos pacientes de otras áreas y a la vez estamos todo el día en la carretera llevando pacientes para el HUCA, como hospital de referencia para algunos procedimientos. Tenemos un equipo de diez enfermeras y diez TCAE que dedican casi todo su tiempo a los traslados, es plantilla formada para eso. Cabueñes tiene una idiosincrasia particular. Es como el hermano del medio. Por eso hay que buscar siempre 'el modelo de Cabueñes'.

–La pandemia dio mayor visibilidad y reconocimiento a la profesión. ¿Se mantiene?

–Como todos los sanitarios, las enfermeras trabajamos muchísimo en la pandemia. La enfermería es una profesión que está todavía por avanzar, vamos consiguiendo cosas y, sí, se nos valora.

–Pero el colectivo sigue sin desplegar todas sus competencias?

–No, queda camino que recorrer. Pero por ejemplo me sorprende gratamente ver la gran cantidad de enfermeras del área que están metidas en investigación.