El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Prieto, a la puerta del despacho que ocupa desde hace dos años en Cabueñes. Pardo

Isabel Prieto

Directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria V
«Enfermería tendrá consultas propias en el nuevo Hospital de Cabueñes»

Tras 28 años en el HUCA, «lo que me llama la atención del Área V es el sentido de pertenencia del personal y que aquí se trabaja muchísimo»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:23

Comenta

32 años de ejercicio profesional lleva a sus espaldas Isabel Prieto (Santa Cruz de Tenerife, 1972), 28 de ellos en Asturias. Pese a tan larga ... trayectoria, reconoce la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería –en un particular asturiano con acento canario– que estos dos últimos años «han sido de aprendizaje». En un Área Sanitaria, la V, «muy dinámica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Enfermería tendrá consultas propias en el nuevo Hospital de Cabueñes»

«Enfermería tendrá consultas propias en el nuevo Hospital de Cabueñes»