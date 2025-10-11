El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Arnaldo García
Universidad

La EPI ofertará un máster de inteligencia artificial aplicada a la industria único en España

Solo la Carlos III de Madrid tiene una titulación similar. Además reformará el cuarto curso, con optativas más abiertas y 'soft skills'

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:47

La Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón prevé aumentar su oferta de titulaciones con la incorporación de un nuevo máster de Inteligencia Artificial ( ... IA) aplicada a la industria. Se trata de una titulación novedosa. En toda España, solo otra institución académica, la Universidad Carlos III, cuenta con estudios de máster de esta tipología y especialización. El de la EPI es un proyecto al que se está dando forma desde el curso pasado. El plan de estudios ya está diseñado. Se trabaja ahora en la memoria de verificación para obtener el visto bueno por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Quedaría después la aprobación por parte del Principado de Asturias. La intención es que la titulación pueda comenzar a impartirse en el curso 2027-2028. El máster tendría un año de duración y, aunque es algo que aún no está concretado, podría contar con entre treinta y cincuenta plazas.

