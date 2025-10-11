La EPI ofertará un máster de inteligencia artificial aplicada a la industria único en España

La Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón prevé aumentar su oferta de titulaciones con la incorporación de un nuevo máster de Inteligencia Artificial ( ... IA) aplicada a la industria. Se trata de una titulación novedosa. En toda España, solo otra institución académica, la Universidad Carlos III, cuenta con estudios de máster de esta tipología y especialización. El de la EPI es un proyecto al que se está dando forma desde el curso pasado. El plan de estudios ya está diseñado. Se trabaja ahora en la memoria de verificación para obtener el visto bueno por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Quedaría después la aprobación por parte del Principado de Asturias. La intención es que la titulación pueda comenzar a impartirse en el curso 2027-2028. El máster tendría un año de duración y, aunque es algo que aún no está concretado, podría contar con entre treinta y cincuenta plazas.

Según explicó a EL COMERCIO la directora de la Politécnica, Inés Suárez Ramón, estos estudios serían «la salida natural para los egresados del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos», pero también para los titulados de Informática, Telecomunicaciones y «sobre todo para la rama más relacionada con el sector eléctrico».

Lo que se busca, ahondó, es que «dé respuesta a aplicaciones en el sector de gestión empresarial y de inteligencia de negocio y al sector industrial relacionado con las aplicaciones de la IA en automatización, robótica o telecomunicaciones».

En la propuesta han trabajado de forma conjunta la dirección de la Escuela, la subdirección de Ordenación Académica, las direcciones de los departamentos de Informática; Estadística e Innovación Operativa y Didáctica de la Matemática; Administración de Empresas; Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Comunicación y Sistemas; Explotación y Prospección de Minas (área de proyectos de ingeniería), y representantes de los grupos de investigación de la Universidad vinculados a la IA: Metrología y Modelos, Machine Learning Group y Optimización y Scheduling Inteligentes.

Como queda dicho, se trata de una titulación novedosa de la que solo hay un precedente en España. La escasa decena de másteres de inteligencia artificial que la EPI tomó como referencia, tanto en universidades públicas como privadas, tienen un enfoque orientado a la investigación en IA, pero carecen de esa componente de aplicación en el ámbito industrial. Esa especialización «nos garantiza un mayor éxito», defiende Suárez Ramón.

Mención dual

También en la oferta de máster, la EPI ultima la reforma de dos de sus titulaciones profesionalizantes, el de Ingeniería Industrial y el de Telecomunicaciones, para que incorporen la mención de formación dual y rebajar el número de créditos de cada uno de ellos de 120 a 90, como ya se ha hecho con el de Informática. Al tratarse de modificaciones sustanciales, la tramitación llevará su tiempo, con lo que no se cree que puedan estar listos hasta dentro de dos años. Esto es, de cara al curso universitario 2027-2028.

Además, la EPI asumirá previsiblemente el próximo curso 2026-2027 la gestión de los másteres universitarios de Ingeniería Mecatrónica, el de Integridad y Durabilidad de materiales, componentes y estructuras, y el de Dirección de Proyectos, que ahora dependen administrativamente del Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo. Los dos primeros se imparten en la EPI y la mayor parte del profesorado del tercero está estrechamente vinculado a la escuela.

Hay más novedades en el horizonte. La dirección de la EPI trabaja en la reforma del cuarto curso de todos los estudios de grado, principalmente los de la rama industrial, «que es donde más falta hace», señala Inés Suárez Ramón, para dotarlos de contenidos «más actualizados». Con dicha reforma se busca en primer lugar ofrecer al alumnado una optatividad de asignaturas «más abierta» que la actual –ahora se elige una serie de materias optativas, pero que hay que cursar en bloque–.

En segundo lugar, se llevará a cabo una reforma del sistema de horarios con la intención de abrir huecos para programar actividades de formación complementaria, enfocadas principalmente al desarrollo de las denominadas 'soft skills' o habilidades blandas: la inteligencia emocional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía, la resiliencia o la capacidad de adaptación. Se atiende así a una de las principales demandas de las empresas, que, a la hora de incorporar a futuros empleados, tienen muy en cuenta estas habilidades. Son un factor determinante en la selección de personal.

El tercero de los motivos para reformar el último curso de los estudios de grado es actualizar las metodologías docentes que se siguen en la actualidad. Todos estos cambios se consideran modificaciones no sustanciales con lo que requieren de un periodo de tiempo más corto «pero no sabemos si nos dará tiempo para el próximo curso», reconoce la directora de la Politécnica.