El Grupo Covadonga estrena sus nuevas equipaciones deportivas Adidas, que sustituye a Joma, sigue apostando por la identidad del club y vestirá a los grupistas durante cuatro años

Jana Suárez Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

Los colores rojo azul y blanco representativos del Real Grupo de Cultura Covadonga seguirán dando a conocer la entidad allá donde sus deportistas compiten, pero desde este viernes, la marca internacional Adidas vestirá a los grupistas. Es la principal novedad de las nuevas equipaciones junto con la recuperación de las palabras 'Real' y 'Cultura' en la parte trasera de las prendas.

«Nos gusta muchísimo que el nombre completo figure así y que Adidas apueste por ser la firma deportiva de nuestra indumentaria. Le concede a nuestro club la importancia que tiene», remarcó durante la presentación Lisardo Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos.

Un desfile protagonizado por 38 deportistas de todas las secciones sirvió para mostrar en primicia las nuevas equipaciones bajo el lema de la temporada: 'Nueva piel, mismo espíritu Grupista'. «Hoy es un día histórico para el club amateur de referencia de España ya que por primera vez en sus 87 años de historia vestirá Adidas», destacó el presidente de la entidad, Joaquín Miranda, quien subrayó que este «nuevo diseño es la reafirmación de nuestra identidad y de los valores que nos acompañan desde 1938».

Ampliar Foto de familia de la junta directiva y los representantes institucionales, patrocinadores y partners del Grupo junto con los 38 deportistas de las diferentes secciones de la entidad que protagonizaron el desfile con las nuevas prendas deportivas.

Las nuevas equipaciones están disponibles desde este viernes en la web del club y, a partir del martes, tras las fiestas del Grupo en Deportes Lago. Serán 38.800 socios y 3.400 deportistas federados los que tengan acceso a las prendas, que comprenden desde chándals, a trajes de entrenamiento, de competición, chubasqueros, forros polares, entre otras, «miran hacia el futuro, porque el Grupo como dice nuestro eslogan no tiene límites, pero también recuerda a sus raíces y nuestra marca estaba deseando volver a vestir a un club deportivo gijonés», subrayaba Ricardo Manso, senior manager de Adidas.

Miranda adelantó más primicias: «Habrá más prendas deportivas de las que hoy habéis visto y una preciosa línea casual para que los grupistas luzcan en la calle con orgullo».

Durante el acto, también participaron el director general de Formación Profesional, Ángel Balea, el concejal de deportes Jorge Pañeda; el distribuidor Diego Lago, de Deportes Lago; Santiago Navarro, de Sports Emotion, que es socio facilitador y suministrador; y Marcos Lamas, director territorial de Abanca patrocinador principal del club.

Mayado y verbena

Este viernes se desarrolla una actividad titulada 'Mayando se entiende la Xente', en colaboración con la Fundación del Museo de la Sidra de Asturias, desarrolla en la sede de Mareo y también la primera verbena de las fiestas a cargo de la orquesta Ráfaga y con un dj como plato final. El sábado se celebra una sesión vermú en la zona de la parrilla amenizada por el grupo De Sur a Norte a las 13 horas, y antes, a las 11 horas la IV Caminata Mareo Sostenible. Además, el domingo medianoche tendrán lugar los tradicionales fuegos artificiales.

La última jornada festiva, el lunes, comenzará con la actuación de Coros y Danzas a las 11.45 h. La ofrenda floral a los socios fallecidos y la misa continuarán hasta las 13 h cuando se harán entrega de los galardones a deportistas con medalla en Campeonatos de España y/o internacionales de 2024. Además, el piragüista Oleg Shelestenko será premiado con La Santina por sus 25 años como trabajador del Grupo.