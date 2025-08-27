El Grupo Covadonga ha designado como Grupista Ejemplar a Lisardo Argüelles, de 94 años, socio desde 1954 y actual presidente de la Asociación de Veteranos, ... que luce el número 5 en su carnet.

–¿Qué supone para usted esta distinción?

–Pues para alguien que vio nacer el Grupo en 1938, esto es mucho. Eso sí, aunque hasta los 18 años no me pude hacer socio porque aquello era poco más que una huerta, que no estaba preparado para tener a chavales jóvenes. Pero bueno son 75 años de socio del Grupo, nada más.

–Y nada menos.

–Y el Grupo, independientemente de que en estos momentos es la sociedad polideportiva amateur más importante de Europa, si no existiese habría que inventarlo. El Grupo, en aquella época nuestra que no había nada, lo era todo, era nuestra segunda casa. Teníamos cinco duchas para todos los que éramos, un calentador y estábamos felices.

–Cambió todo mucho.

–No siempre fueron días de vino y rosas. Hubo problemas, pero el Grupo era algo tan fuerte que no hubo nadie capaz de echarlo abajo. Es ya una entidad tan bien estructurada que tiene que ser un orgullo para para Gijón y para Asturias.

–Estas fiestas lógicamente serán especiales para usted.

–Claro, lógico, van a ser muy especiales. Solo tengo un resquemor grande por las dos veces que nos presentamos al premio Príncipe de Asturias, luego Princesa, y en uno llegamos a la final. Luego lo de siempre, las envidias provinciales. Nos dijeron que no, pero bueno, el Grupo tiene tal entidad y tal categoría que puede pasar también eso.

–De su trayectoria grupista, en este momento de reconocimiento, ¿de quién se acuerda?

–Quizá de Manolo Pinilla, que fue presidente en momentos muy difíciles y el Grupo no se vino abajo por él. Había muchas otras personas importantes, pero para los antiguos Manolo Pinilla quizá sea una persona icónica, por su personalidad y lo que hizo.

–¿Qué le desea al Grupo para los años venideros?

–Ahora mismo está en buenas manos, sobre todo tengo mucha confianza en la vicepresidenta, en Elena Martín, que es una arquitecta superior y la que lleva ahora mismo todo lo que se va a hacer en el Grupo, independientemente de Joaquín, que es un gran presidente.

–Supongo que está pensando en el nuevo pabellón de la piscina de de 25 metros.

–Sí, va a ser un hito muy importante, porque también se van a aprovechar espacios y más cosas. Va a costar mucho, pero el Grupo tiene potencia para hacerlo.