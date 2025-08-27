Socio del Grupo Covadonga desde 1973, Pachu Muñiz fue palista y es técnico de la sección de natación desde los 80, donde ahora dirige al ... equipo máster. El Grupo lo premia este año «más que por una brillante trayectoria, por un modo de entender la vida, basado en la pasión, la entrega y la superación».

–¿Cómo recibe este premio?

–Estoy muy contento, orgulloso, encantado, sorprendido, son unas cuantas cosas a la vez. Para mí es muy importante. Soy grupista nato absolutamente. Llevo en el Grupo más de 50 años como piragüista, deportista, jugando al tenis y haciendo de todo, como todos los del Grupo, que en muchos casos vivimos aquí. Y como técnico, 40.

–¿Cómo fue ese cambio del piragüismo a la natación?

–Entré en el Grupo con 12 años e intenté ser nadador. Pero tengo mucha densidad corporal y floto poco y eso para un nadador es criminal. Sin embargo, para un piragüista no tiene importancia. Me gustaba mucho y acabé remando desde los 14 hasta los 33 años.

–Y se formó como técnico de natación.

–Efectivamente. A los 24 empecé de monitor.

–¿Cómo ha evolucionado la natación en el Grupo?

–Es que cambió todo tanto... Lo primero la sociedad y cómo contempla el deporte y el Grupo, también. Ahora seguramente somos unos grandísimos especialistas en formación y en desarrollo de deporte. Tenemos los técnicos más preparados para enseñar muy bien a nadar y luego tener nadadores dentro del Grupo, donde nos alimentamos de nosotros mismos, de nuestros socios y luego de ahí pesca todo el mundo. Lo hacemos muy bien en general y los resultados cada año son evidentes, no se puede comparar con lo que era la natación hace 25 años.

–La construcción de la piscina cubierta de 50 metros contribuyó, ¿no?

–Lo que nos diferencia es que nuestros nadadores se adaptan mucho mejor a la distancia larga que todos los clubes que nadan en 25. Nadar en 50 para los nadadores implica un cambio muy grande y necesitan adaptarse.

–Será un día de la Santina especial.

–Una de las cosas más guapas que estoy viviendo es la cantidad de mensajes de amigos, compañeros, de gente que se alegra por mí y que van a estar ahí conmigo.