El escolta de Paz Fernández Felgueroso Francisco Martínez Turrado. Jueves, 3 octubre 2019, 02:21

El agente de la Policía Nacional Francisco Martínez Turrado llega a la jubilación «por obligación, porque si fuera por mí seguiría trabajando, pero la edad ya no me permite seguir trabajando». Durante diez años estuvo destinado en la seguridad personal de la entonces alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, una etapa que recuerda «de forma muy muy positiva». «Pude conocer a mucha gente y hacer y asistir a cosas que de otra forma no habría podido, fue muy gratificante», explicó una vez recogido el diploma conmemorativo por los 42 años de servicio policial.