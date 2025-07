Tiene casi cincuenta años de experiencia militar y prácticamente la mitad los pasó embarcado en navíos de la Armada. En sus últimos años fue comandante ... del Cuartel General Marítimo Español, almirante de la Flota y director del Museo Naval y del Instituto de Historia y Cultura Naval. Retirado en 2021, Juan Rodríguez Garat (Ferrol, 1956) acaba de publicar 'Tambores de guerra' (2024) en un intento por contribuir a la conciencia ciudadana sobre defensa y Fuerzas Armadas. Este sábado, en un acto organizado por EL COMERCIO, ofrecerá una conferencia para hablar de la figura de Juan Sebastián de Elcano.

–Desde su experiencia militar, ¿cómo se ve el mundo de hoy?

–Estamos en un momento difícil de la historia de la humanidad, porque la guerra que había estado teóricamente proscrita por la Carta de las Naciones Unidas desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, vuelve a estar a la orden del día. La ONU ha desaparecido y los países vivimos, España también, en un mundo sin reglas. Y eso está llevando a todo el planeta a un rearme que no presagia nada bueno.

–¿Es la paz, si la entendemos como ausencia de conflicto armado, una utopía?

–Yo creo que esa paz no responde demasiado a la naturaleza humana. Desde que el ser humano existe ha habido conflictos por intereses externos, por competición por el territorio, por los recursos.... Maquiavelo nos explicó que no hay nada mejor para unir a un pueblo que enfrentarlo a un enemigo. Ambos elementos siguen estando ahí y seguimos viéndolos en las noticias todos los días. Fingir que el mundo es de otra manera o que la especie humana no es exactamente como es, no nos lleva a poner soluciones a los problemas.

–¿Cree que la población está preparada para comprender todo esto?

–Al menos en Europa, no. Y en el resto del mundo, tampoco. Pero hay que recordar que en los regímenes autocráticos esa comprensión no hace falta, mientras que en las democracias, sí. El propio gobierno español en el año 2020, la directiva vigente de Defensa Nacional, decía que no hay defensa posible sin la colaboración, sin la participación de la ciudadanía. Y es nuestra asignatura pendiente.

–La publicación de su libro, ¿fue una necesidad de reflexión personal o una llamada de atención a la población civil?

–Desde que comenzó la guerra de Ucrania el azar me puso a disposición de cierta presencia en los medios para tratar de informar a los españoles, para tratar de ayudar a que España supere esa asignatura pendiente que es la cultura de defensa. Y el libro no es más que otra oportunidad para llegar al público español, para explicarle al menos mi visión del mundo en que vivimos.

–Si pudiera resumir el mensaje que usted quiere transmitir en una frase, ¿cuál sería?

–España necesita la fuerza para estar segura y esa fuerza no solo depende de lo que dice, sino también de la conciencia nacional y de la cultura de defensa de los españoles.

–Este sábado, 5 de julio, ofrecerá una conferencia en Gijón sobre la figura de Juan Sebastián de Elcano. ¿Por qué es importante ponerla en valor?

–Porque la hazaña de Juan Sebastián de Elcano y de los que le acompañaron no es solamente una cuestión histórica, que lo es. Es también una oportunidad de que en España nos reconciliemos con nuestro pasado para afrontar el futuro. La vuelta al mundo de Juan Sebastián de Elcano es una metáfora de lo que le ha ocurrido a España: se fue hacia el oeste, descubrió nuevos mundos, luego decayó y al final volvió al escenario mundial con protagonismo propio. Eso es lo mismo que le ocurrió a Juan Sebastián de Elcano y los españoles deberíamos de estar orgullosos de las dos cosas.