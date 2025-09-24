El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado en el que quedó el vehículo, empotrado contra una farola. Arnaldo García

Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola

El conductor perdió el control del vehículo, superó el guardarraíles y chocó contra la luminaria. Salió ileso pese a lo aparatoso del siniestro

O. Suárez / Jessica M. Puga

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:30

Espectacular accidente a la salida de Gijón por la avenida de Oviedo después de que el conductor de un vehículo perdiese el control, se saliese de la vía, saltase el guardarraíles y acabase empotrado contra una farola. Pese a la aparatosidad del siniestro, el conductor, único ocupante del turismo, no sufrió lesiones, a expensas de un examen médico en profundidad.

Los hechos tuvieron lugar en torno al mediodía, a una hora de tráfico denso en la salida de Gijón hacia la AS-II, por lo que generaron una gran expectación. Hasta el punto del accidente se trasladaron agentes de la Policía Local, quienes recabaron datos para elaborar el atestado.

