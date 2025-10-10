De un esqueleto llamado Juanito a un arcón con una historia de Shanghái

Porcelanas, baúles, alfombras y un sin fín de objetos llenan el paballón central del recinto Luis Adaro, en Gijón, por la XXVI edición de ... la Feria de Desembajales con 91 expositores de toda España, Francia y Portugal. Un viaje en el tiempo donde cada pieza, desempacada con sumo cuidado, parecía tener su propia historia. Curiosos, coleccionistas, y anticuarios, todos los allí presentes rebuscaban entre los artículos con la esperanza de hacerse con un grato hallazgo.

Un arcón de talla oriental presidía el puesto Antigüedades Almendruco de Valladolid. De forma redonda, sus dibujos no eran simplemente decorativos, sino que guardaban una historia que está basada en Shanghái por lo que se pueden ver monjes budistas en el muebles. Pero dependiendo en qué parte se mire, el dibujo es distinto. Por dentro, el arcón está reforzado con madera de alcanfor para evitar la carcoma. Su precio ronda los 900 euros.

Para los gijoneses más nostálgicos, en el puesto de Antigüedades De Seis a Ocho, que se encuentra en la calle Joaquín Fernández, tienen un coche de juguete antiguo de hojalata por 450 euros. «En el parque de Isabel la Católica había un servicio de alquiler de estos coches en los que pagabas por pedalear», indica la dueña, Teresa Garte. Otra de las cosas «más raras» que se pueden encontrar en su puesto, y por lo que más demanda tiene, son unas carameleras de los años 40. «Es donde se metían desde caramelos hasta legumbres». Ahora, la gente las busca por decoración. «Es muy estético y queda muy bonito», afirma. ¿Su precio? 750 euros.

Y es que mucha gente «busca objetos antiguos que sirvan de decoración en su casa y les dé un toque especial, sobre todo lo rústico», explica María Luis Montero, de Altamira Sarabia, por eso entre sus tesoros del tiempo tiene un costurero de caoba inglés del año 1700 o un afilador. En su caso también tiene un pequeño juego de tragabolas de un payaso que data de 1920.

Si nos vamos al puesto Asociación Nuevo Rastro, que vienen desde Jaén, nos saluda Juanito, un esqueleto pirata al que sus vendedores ya le han cogido cariño, así como los que lo conocen. «Lo sacamos siempre en nuestras fotos de las redes sociales, a la gente le gusta mucho, pero aún no le hemos encontrado una familia», señala María Isabel Serrano.

Para los que quieran embarcarse en un viaje en el tiempo cargado de tesoros, la feria abrirá hoy sábado de 11 horas a 21 horas y el domingo desde las 11 horas hasta las 20 horas. El precio de la entrada es de 5 euros en taquilla y 4 euros por internet.