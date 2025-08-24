El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Grupo Beatriz animó la verbena del sábado en Contrueces. E. C.

El 'euro simbólico' a pagar en las fiestas de Contrueces recibe «muy buena respuesta»

«Está funcionando fenomenal», celebra María Sánchez, presidenta de la comisión de festejos

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:01

«Está funcionando fenomenal. Ha tenido muy buena respuesta», celebraba ayer María sánchez, presidenta de la comisión de festejos de Contrueces, en Gijón, en relación al 'euro simbólico' que han decidido cobrar este año para mantener con vida las fiestas del barrio. «Era o cobrar un euro o que las fiestas de Contrueces se suspendiesen para siempre. Y por ahí no estábamos dispuestos a pasar», decía a EL COMERCIO este martes, tres días antes de dar el pistoletazo de salida a los festejos.

Con dos jornadas –y sus respectivas verbenas– ya superadas, al cierre de esta edición, la presidenta se atreve a asegurar que «si seguimos los dos días que nos quedan como hemos estado hasta ahora, va a salir muy bien y estaremos muy satisfechos». Todavía no conocen los datos de la taquilla y no pueden hacer una estimación de lo recaudado, pero a buen seguro permitirá seguir adelante otro año más.

Último día

Los festejos culminan este lunes con la celebración del Día del Socio, que arrancará con el reparto del bollo, seguirá con exhibición de la Guardia Civil, el payaso Tato y fiesta de la espuma, para cerrar con Tekila y DJ Dani Vieites.

