¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Agentes de la Policía Local y sanitarios atienden a la joven indispuesta en la playa de San Lorenzo. Damián Arienza

Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Se adentró al agua en compañía de otro chico poco antes de las 8 de la mañana

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:01

Susto en la playa de San Lorenzo, en Gijón, a primera hora de la mañana. Una joven de 22 años sufrió una grave indisposición a la altura de la escalera 6 después de que, al parecer, se adentrase en el mar vestida. Estaba acompañada de otro chico.

Hasta el lugar se trasladaron varias dotaciones de la Policía Local y también sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Le practicaron las primeras asistencias sobre la arena para luego evacuarla al hospital.

Al parecer, la chica y su acompañante habían estado las horas previas de fiesta en distintos establecimientos hosteleros.

