Autovía Minera. J. C. Román

Fallece un motorista de 71 años en un accidente en Gijón

Sufrió una salida de la calzada en la autovía Minera, a la altura de Granda. La víctima era vecino del concejo de Gozón

P. Gutiérrez / O. Suárez

Gozón / Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:45

Un motorista de 71 años, vecino de Gozón, ha fallecido tras sufrir ayer un accidente en la autovía Minera, a la altura de Granda (Gijón). El siniestro vial tuvo lugar sobre las 21 horas, cuando, según informaciones de la Guardia Civil, sufrió una salida de vía.

El hombre sufrió graves lesiones que no pudo superar. Hasta el lugar se trasladaron sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Las diligencias para determinar las causas del accidente serán remitidas al juzgado que realiza las funciones de guardia en Gijón.

