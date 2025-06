El último Pleno, además de para despedir a Floro, también sirvió para vivir un duelo dialéctico entre el socialista Tino Vaquero y el concejal de ... Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia (Gijón, 1978), a cuenta de la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada y la subida del billete de EMTUSA dentro de dos semanas.

–Protagonizaron el debate del último Pleno.

–Total para llegar a la misma conclusión. El gobierno local es inamovible en ese convencimiento de que no se puede castigar en un sitio con lo que se está haciendo con el transporte. Y más que eso, está la promesa que hicimos a los vecinos de La Calzada de que no habrá Zona de Bajas Emisiones hasta que el vial de Jove esté hecho. Eso mismo también lo dijo el gobierno del PSOE. Es más, el PSOE hasta lo puso por escrito en un documento público. Lo único que tiene un político es su palabra. Evidentemente, cumplir nuestros compromisos siempre tiene un precio y tiene unos efectos secundarios. El Ministerio está radicalizado ideológicamente y quiere azuzar a los ayuntamientos para que pongamos en marcha las zonas de bajas emisiones. Este año vincula las ayudas para que aceleremos las multas en la zona de bajas emisiones. Nos negamos y para no entrar en conflicto con el Ministerio de Transportes y que luego nos hagan devolverlas, ni las solicitamos.

–Pero está la tarjeta Conecta.

–Con tan buena suerte o con tan mala planificación por parte del Ministerio, estas mismas ayudas que el Ayuntamiento no quiere solicitar por no entrar en este chantaje, se canalizan a través del Consorcio de Transportes de Asturias, porque esa misma ayuda llega al Principado. Por lo tanto, el asunto ha quedado meramente en un plano político, en una discusión entre el PSOE, que quiere imponer multas en la ZBE, y Foro, que quiere cumplir un compromiso de no hacerlo hasta que no haya alternativa para los camiones de Príncipe de Asturias. Los vecinos de Gijón, que utilizan EMTUSA, para mantener los mismos precios, lo único que tienen que hacer es sacarse la tarjeta conecta del CTA, al que el Ayuntamiento pertenece, y pagarán lo mismo que iban a pagar.

–Se pasa a 45 céntimos.

–Es una falacia calcularlos desde los 38 céntimos porque esos 38 céntimos iban a desaparecer de todas formas, porque la ayuda estatal se reducía. El precio nuevo iba a ser 45 céntimos. Por eso el Principado ya tenía una campaña, que fue la que presenté yo en el Pleno, para informar, porque al final el precio del Principado de 45 céntimos iba a ser el mismo que el del Ayuntamiento con ayudas. Ahora, evidentemente, el precio más competitivo es el del CTA y no podemos engañar a los vecinos de Gijón. Que utilicen la tarjeta, que encima les vale para viajar por el resto de Asturias.

–¿A EMTUSA no le penaliza que la gente pase a usar otra tarjeta?

–No, todo lo contrario. El Principado nos abona la diferencia. Es decir, 45 céntimos los paga el usuario y los otros 30 los está pagando el Ministerio. Luego, faltan otros 75 más, porque la tarifa de coste real de EMTUSA es 1,5 euros. De 0,75 a 1,5, eso lo pone el Ayuntamiento, que es la transferencia que hacemos, la más grande de la historia, de 16,5 millones de euros, que es 1 de cada 4 euros que pagamos de IBI.

–Bueno, en eso consiste el transporte público.

–Eso es, pero es importante decirlo, que cada ciudadano, lo utilice o no, está destinando 1 de cada 4 euros del IBI a mantener el transporte público en la ciudad.

–¿La ZBE queda en un impás?

–Estamos tramitándola, hemos hecho un proyecto técnico que se aprobó hace unos meses definitivamente y ahora estamos con una ordenanza, que vendrá con una disposición transitoria para ir alargando las fechas. Entre tanto, confiamos en que el Ministerio, en colaboración con el Principado, cambie de opinión y hagan el vial de Jove, que ya no lo creo, o por lo menos desdoblen la GJ-10. En el momento que hagan esa actuación y empiece a bajar el número de camiones en Príncipe de Asturias, seguiremos con la tramitación de la ordenanza. Estamos cumpliendo con lo mínimo exigible por la ley para no tener ningún problema.

–¿Qué valoración hace de cómo está el tráfico en Gijón?

–El tráfico va bajando, se reduce y vemos que mejoran los datos del transporte público. También cambia la concienciación social en el uso de nuevas formas de transporte, como la bicicleta, e incluso ir caminando está creciendo. Gijón es una ciudad que ha cambiado sus usos, antiguamente era una ciudad más industrial y ahora cada vez somos más turísticos. Tenemos grandes problemas de tráfico o de aparcamiento en verano y especialmente en algunas zonas.

–Pues está a punto de empezar el verano.

–Este verano se va a dar la tormenta perfecta, en concreto, en la zona este. El aparcamiento de Marina estará ocupado casi todo julio y agosto por el Circo del Sol y el parque de los Hermanos Castro, por el Tsunami, el Gijón Life y el Octoberfest a finales de agosto. Todo esto supone una reducción muy importante de plazas de aparcamiento. A esto hay que sumar los clásicos de verano: la playa, Metrópoli, la Feria, los toros, el hípico y el rastro. Además, está la posibilidad de que el Sporting juegue el primer partido en casa en pleno agosto. Todo esto no es algo puntual, es una realidad turística de Gijón y en otras ciudades similares se están adoptando medidas, como crear zonas de estacionamiento regulado en verano en este tipo de espacios.

–¿Lo contempla para Gijón?

–Espero que este sea el último verano sin que el estacionamiento en el entorno de la Feria, en la avenida José García Bernardo e incluso en el entorno de El Molinón esté regulado y que los vehículos que vengan de fuera puedan estar estacionados más tiempo del que deben. Esperamos que para el próximo verano la norma ya esté aprobada. Todo con la idea de que, evidentemente, los residentes no paguen nada, que no se vean penalizados, pero que se genere esa rotación porque no puede ser que, por ejemplo, haya una caravana aparcada todo el verano en El Molinón o que un turista que venga 15 días a un apartamento deje el coche aparcado en el paseo Doctor Fleming delante de la Feria durante todo ese tiempo. Eso no es normal y la única solución es la regulación. Fuera de esa regulación, otra medida que estamos trabajando es la compra de la parcela de la Pecuaria a la Universidad para utilizarlo provisionalmente como aparcamiento hasta que se amplíe el Parque Tecnológico.

–Decía Tino Vaquero que ese uso no cumplía la legalidad.

–El PSOE pocas lecciones de legalidad nos puede dar. En cualquier caso, mis compañeros de Urbanismo son los que están negociando la compra y son los que dicen que no hay ningún problema en este uso provisional. También puedo recordar a Tino Vaquero que el parque de los Hermanos Castro está en el plan urbanístico como un parque y el gobierno anterior del PSOE le dio el uso actual como aparcamiento provisional. Esa es una decisión de ellos y no ha sido ilegal.

–¿Qué balance hace de estos dos años?

–Por un lado está la parte de gestión, que es EMTUSA, donde nada más llegar conseguí adelantarme al resto de compañeros en la concejalía de Hacienda y lograr financiación para garantizar la compra de autobuses durante cuatro años, cosa que ningún presidente había logrado en lo que va de siglo. También estamos renovando la flota, hemos electrificado las cocheras y comprado vehículos eléctricos. La guinda del pastel serán los tres microbuses para abrir líneas rurales, además de incrementar la plantilla con 60 conductores en los dos primeros años y los 90 que vamos a contratar ahora.Luego, está la otra faceta, que es poner freno a toda la ideología que había en torno a la movilidad porque me debo a ese compromiso electoral. Nosotros no estamos en guerra contra nadie, simplemente intentamos regular la ciudad para todas las formas de movilidad con el mayor consenso.

–No volverá a presentarse a las elecciones. ¿Qué opina del pacto de colaboración autonómico entre Foro y PP?

–Tanto sea un camino u otro, lo que no puede es mantenerse la duda hasta el día antes de las elecciones o que si hay un pacto se decida aguas arriba en Génova o en Oviedo o en un despacho de Gijón. Tiene que ser algo donde todos los afiliados de ambos partidos participen y expliquen sus opiniones. De ahí debe llegarse a una conclusión. Desde un punto de vista electoral, creo que Foro tiene mucho tirón en Gijón y, en mi opinión, esos acuerdos pueden tener cierto sentido en el Principado o incluso en las alas, pero en Gijón hay mucho electorado que vota Foro y que no votaría una hipotética coalición. Es un tema complejo que cuanto antes se aclare mejor. En cualquier caso, yo veré los toros desde la barrera y deseo mucha suerte a todos.