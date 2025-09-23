La Fundación Alvargonzález respalda el plan de traslado del Museo Piñole a Tabacalera

El Ayuntamiento continúa con su ronda de reuniones para presentar a colectivos y asociaciones culturales de la ciudad su hoja de ruta para el traslado ... de la colección de Nicanor Piñole a un edificio de nueva construcción junto a Tabacalera (que debería estar listo ya en 2027) y la transformación de su sede actual en las nuevas dependencias de la Oficina de Políticas de Igualdad, con todos sus servicios de apoyo a las mujeres. El proceso incluye una exposición del legado del pintor en el Palacio de Revillagigedo que abrirá sus puertas a finales de 2026 y se prolongará hasta la reubicación de la colección en Cimavilla. Este lunes le correspondió el turno a la Fundación Alvargonzález, que tiene su sede en Cimavilla y que estuvo representado por su presidenta, Cecilia Alvargonzález.

Alvargonzález recibió las explicaciones del plan municipal de traslado por parte de la edil de Cultura, Montserrat López Moro, quien estuvo acompañada para la ocasión por Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, y María López Castro, directora general de Infraestructuras.

La presidenta de la Fundación Alvargonzález aseguró, al término de la reunión, que «sobre el papel si se cumple todo lo que tienen previsto los actuales gestores del Ayuntamiento, es muy buen proyecto para Gijón y Cimavilla». Uno de los aspectos que destacó Cecilia Alvargonzález fue que el edificio de nueva construcción «tendrá entrada independiente», de forma que alguien podrá ir a visitar exclusivamente la colección de Piñole sin necesidad de adentrase en las estancias del futuro Centro de Arte de Tabacalera.

Acta de 2008

La presidenta de la Fundación Alvargonzález, además de este aspecto también desconocía el acta municipal de 2008 donde la exalcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso donde ésta exponía que el edificio del Museo Piñole, en su céntrica ubicación de la plaza de Europa se estaba quedando obsoleto. Ella, que suele visitar otros museos, sí se había percatado de que el actual Piñole recibía pocas visitas. «Respecto a la letra pequeña del proyecto de Tabacalera, afirma que «si sale todo bien es una maravilla y el planteamiento que hace el Ayuntamiento de que la obra de Nicanor Piñole salga de su sede actual para montar una gran exposición el Palacio Revillagigedo me parece coherente». Respecto a que el inmueble de la plaza de Europa que queda libre se pueda utilizar como nueva Oficina de Igualdad evita pronunciarse. «No tengo criterio sobre esa cuestión», apunta.