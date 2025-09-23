El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cecilia Alvargonzález, Aitor Martínez Valdajos, Montserrat López Moro y María López Castro durante la reunión. PALOMA UCHA

La Fundación Alvargonzález respalda el plan de traslado del Museo Piñole a Tabacalera

«Es muy buen proyecto para Gijón y Cimavilla», afirma su presidenta, que destaca «la entrada independiente» al nuevo edificio en el barrio alto

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento continúa con su ronda de reuniones para presentar a colectivos y asociaciones culturales de la ciudad su hoja de ruta para el traslado ... de la colección de Nicanor Piñole a un edificio de nueva construcción junto a Tabacalera (que debería estar listo ya en 2027) y la transformación de su sede actual en las nuevas dependencias de la Oficina de Políticas de Igualdad, con todos sus servicios de apoyo a las mujeres. El proceso incluye una exposición del legado del pintor en el Palacio de Revillagigedo que abrirá sus puertas a finales de 2026 y se prolongará hasta la reubicación de la colección en Cimavilla. Este lunes le correspondió el turno a la Fundación Alvargonzález, que tiene su sede en Cimavilla y que estuvo representado por su presidenta, Cecilia Alvargonzález.

