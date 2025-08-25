Los clubes gijoneses El Arenal y El Llano 2000 claman por el «lamentable» estado de sus campos

PSOE e IU dieron este lunes voz a los presidentes de dos clubes de fútbol base de Gijón, aquejados por el mismo problema: la ... finalización de la vida útil de sus campos de césped artificial. Los máximos responsables de El Llano 2000, Marcelino Álvarez, y del CD Arenal, Víctor Manuel Martínez, anunciaron, en compañía de los ediles Jacobo López (PSOE) y Javier Suárez (IU), que tomarán «otro tipo de medidas» si el Patronato Deportivo Municipal no cumple su compromiso de proceder al cambio de los terrenos de juego y entrenamiento que utilizan y que son de propiedad municipal. Por su parte, PSOE e IU llevarán al Pleno de septiembre la petición al gobierno local de que «cumplan sus compromisos» y ejecuten unas obras que «ya estaban en los presupuestos de este año». Por lo tanto, «no tienen que pintar ningún número», enfatizó Javier Suárez Llana.

Numerosas lesiones

Como explicaron los presidentes de ambos clubes, contaban con el compromiso del concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, para realizar los trabajos este verano. «Pero cuál es mi sorpresa que nos comunica que en la última reunión del Patronato Deportivo no se tocó el tema y que está parado por Intervención», argumentó Marcelino Álvarez.

El mal estado de estos campos es origen, entre otras molestias como suspensiones de entrenamientos y partidos, de lesiones de los jugadores. El presidente de El Llano 2000, club que cuenta con unas 400 licencias, cuantificó en 17 los jugadores que la temporada pasada se lesionaron de gravedad por este motivo. Por su parte, el máximo responsable del Arenal, que tiene unos 350 jugadores, señaló que «solo del primer equipo juvenil» se lesionaron cinco futbolistas, de los que uno se vio obligado a abandonar la práctica de este deporte por recaer de su dolencia. «En el resto de equipos, tuvimos hasta 17 lesionados, de los que 14 tuvieron lesiones graves de rodilla», añadió.

Tanto Álvarez como Martínez aseguraron que, ante este panorama, animarán a los padres de sus jugadores a denunciar al Ayuntamiento, como propietario de los campos, «cada vez que se produzca una lesión». Reprocharon también al concejal de Deportes que les haya «discriminado» por recriminarle que no cumpliera su palabra. Los presidentes de los clubes destacaron el incoveniente de aplazar estas obras al invierno y no descartaron movilizaciones para reclamar un pronta solución.