Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo
Jacobo López (PSOE), Javier Suárez Llana (IU) y los presidentes del Arenal, Víctor Manuel Martínez, y de El Llano 2000, Marcelino Álvarez. Damián Arienza
Fútbol base de Gijón

Los clubes gijoneses El Arenal y El Llano 2000 claman por el «lamentable» estado de sus campos

PSOE e IU pedirán en el próximo Pleno que el gobierno local de Gijón cumpla «un compromiso que estaba presupuestado»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:11

PSOE e IU dieron este lunes voz a los presidentes de dos clubes de fútbol base de Gijón, aquejados por el mismo problema: la ... finalización de la vida útil de sus campos de césped artificial. Los máximos responsables de El Llano 2000, Marcelino Álvarez, y del CD Arenal, Víctor Manuel Martínez, anunciaron, en compañía de los ediles Jacobo López (PSOE) y Javier Suárez (IU), que tomarán «otro tipo de medidas» si el Patronato Deportivo Municipal no cumple su compromiso de proceder al cambio de los terrenos de juego y entrenamiento que utilizan y que son de propiedad municipal. Por su parte, PSOE e IU llevarán al Pleno de septiembre la petición al gobierno local de que «cumplan sus compromisos» y ejecuten unas obras que «ya estaban en los presupuestos de este año». Por lo tanto, «no tienen que pintar ningún número», enfatizó Javier Suárez Llana.

