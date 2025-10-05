El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo

Otro de los garajes históricos más célebres que conservan su fisonomía original en Gijón, el Sporting, también está inmerso en cambios de ... uso. En su caso para desarrollar un proyecto residencial de viviendas de lujo.

Sin funcionamiento desde diciembre de 2018, el inmueble fue adquirido antes de la pandemia por la empresa Rodríguez del Amo e Hijos S. L., propietaria de varias gasolineras en Asturias. El PGO de 2019 permite el recrecido del inmueble, que actualmente tiene bajo y tres plantas. La normativa urbanística vigente permite ganar edificabilidad hasta las cinco plantas más bajocubierta. Y el catálogo urbanístico, por su parte, le otorga un nivel de protección parcial, pero también obliga a ocultar la medianera de Manuel Llaneza, respetar la fachada original y el azulejo de Pirelli del garaje histórico.

Ampliar Estado actual de la fachada que hace chaflán y da a la avenida Manuel Llaneza y la calle Caveda. J. Simal

El proyecto que se va a llevar a cabo para rehabilitar y ampliar el edificio del Garaje Sporting lleva la firma del arquitecto José Antonio Suárez Castañón (JASC Arquitectura). Cuenta con la conformidad de la comisión municipal del catálogo desde abril de 2022.

El diseño aprobado en 2022 por la comisión del catálogo prevé un mínimo de 17 pisos y preservar el uso original de garaje

Plantea un mínimo de 17 viviendas y mantiene las plazas de garaje en sótano y planta baja para los futuros residentes. Además de recuperar la fachada original, se conservarán el portal y la escalera adaptándolos a la normativa de accesibilidad. El recrecido se hará con un nuevo cuerpo retranqueado con efecto de levitación respecto al edificio original. Habrá un contraste equilibrado entre lo original (gris y blanco racionalista) y lo nuevo (volumen ligero en metal y madera) con una planta intermedia transparente de transición.

Este desarrollo residencial se ha mantenido bloqueado durante los últimos años por la demora en la retirada de los surtidores de gasolina y depósitos subterráneos existentes. El horizonte se empieza a despejar porque el Ayuntamiento lo resolverá con una ejecución subsidiaria como hizo con la nave de Flex. Redactará el proyecto y contratará la obra para la eliminación de los residuos contaminantes y después pasará la factura a la propiedad, que son personas emparentadas con Nicanor Piñole.

Ampliar Detalle de las cerchas y el lucernario que hay que preservar.

Rodríguez del Amo e Hijos están en negociaciones con una conocida promotora local para la venta del edificio y el traspaso de la exclusiva operación residencial.

El actual emplazamiento del Garaje Sporting en la avenida de Manuel Llaneza y la calle Caveda no es el original puesto que su ubicación primigenia estaba en la confluencia de las calles Cabrales y Boulevar de San José, actual avenida de Pablo Iglesias. La noche del 23 de julio de 1934 un devastador incendio destruyó el edificio, tras el cual tan sólo quedaron en pie sus ennegrecidos muros perimetrales. Un nuevo edificio fue construido en la década de 1940 en la avenida Manuel Llaneza y ha llegado a nuestros días sin sufrir grandes transformaciones. Fue proyectado por el arquitecto Pedro Cabello Maíz y se concibió como un edificio en esquina en el que se aglutinan diversos usos, puesto que, además del garaje y de las oficinas vinculadas, alberga viviendas en la planta superior, que vuela a modo de rotonda sobre el chaflán por el que se realiza el acceso al garaje.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio se puede encuadrar dentro del estilo de la autarquía franquista con algún toque de art déco.