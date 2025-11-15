El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reparto del bollo y la botella en las fiestas de Veriña. Paloma Ucha
Fiestas patronales en Gijón

Gastronomía, deporte y fiesta para los más pequeños en Veriña

La parroquia despide el domingo las fiestas de San Martín tras un fin de semana de hermandad, tradición y actividades para disfrutar en todas las edades

María Agra

María Agra

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

Veriña no descansa. Tras el pistoletazo de salida a las fiestas de San Martín este viernes, la parroquia gijonesa vivió el sábado una jornada repleta de actividades, que comenzaron a primera hora de la mañana con el Campeonato de Tiro con Arco, en el que pequeños y mayores pudieron disfrutar de algo diferente y, al mismo tiempo, poner a prueba su puntería, para lo que contaron con un arquero profesional que les dio la formación necesaria. Al finalizar la prueba se procedió a la entrega de premios.

A la misma hora que el campeonato tuvo lugar el reparto del bollo y la botella entre los socios, aunque el punto álgido de la jornada llegó a las 14 horas, con un pincheo en el local social amenizado por una actuación musical. Fue también el mejor momento para los más pequeños, que pudieron disfrutar de pintacaras, globoflexia y juegos con sorpresas, entre otras propuestas.

Ofrenda y procesión

El día no podía terminar sin un toque dulce. En torno a las seis de la tarde, disfrutaron de una merienda para todos los asistentes consistente en un chocolate con churros que agradecieron casi más los mayores que los niños. El domingo será el colofón con una misa, ofrenda floral y procesión, a las 13 horas, en la capilla de San Martín de Veriña.

