Gerardo Ruiz dona al Museo del Pueblo más de 200 piezas de juegos y deportes tradicionales de Asturias

El Museo del Pueblo de Asturias recibió este jueves una de las donaciones más valiosas de los últimos años. El expreparador físico del Sporting de Gijón, Gerardo Ruiz, hizo entrega de su colección particular de más de 200 objetos relacionados con los juegos y deportes tradicionales de Asturias, recogidos durante 48 años de investigación y trabajo de campo.

Ruiz comenzó esta labor en 1977, cuando decidió realizar su trabajo de fin de carrera en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de Madrid sobre las modalidades de bolos en Asturias, como la cuatreada, el birle o el batiente. «Cogí tal afición que seguí con otros deportes: la siega, la corta de troncos, deportes náuticos como los traineros, el juego de la llave…», recordó. Esa pasión lo llevó a realizar una tesis doctoral sobre los bolos en la Universidad de Granada y a publicar varios libros sobre esta modalidad y el juego de la llave.

A lo largo de casi cinco décadas, recorrió pueblos y aldeas con cinta métrica, cámara y cuaderno en mano, documentando cada variante del juego y cada pieza recogida. «Con todo eso hice una enciclopedia de unas 700 páginas», explicó. Se refiere a la 'Enciclopedia de los juegos y deportes tradicionales de Asturias', un volumen que le sirvió para recibir el Premio a la Divulgación e Investigación de los Deportes Tradicionales del Principado y, posteriormente, darle su nombre.

Llaves del siglo XIX

Entre los objetos donados se encuentran bolas, bolos, llaves, fichas, peonzas, fotografías, carteles y documentos, pero destacan sobremanera algunas llaves de hierro de finales del siglo XIX. «Hay una de los años 50, procedente del frontón de Jove, que está toda golpeada y tuve que llevarla a un herrero; otra del Bar El Recreo de Contrueces, que data de los años 40, y una de Casa Nicasia de últimos de siglo», especificó Ruiz, testimonio de una época en la que estos juegos eran parte esencial de la vida social asturiana.

Su único deseo, asegura, es que este legado se conserve y se dé a conocer. «Si no tienes a alguien que lo siga y se interese, puede acabar en un chatarrero. Por eso quise donarlo al museo. Sin ánimo de lucro, pero con la única condición de aparecer si se hace una exposición», remarcó.

Futura exposición

Para el director del Museo del Pueblo, Juaco López, esta colección «es una alegría y una satisfacción». Destacó, igual que Ruiz, el conjunto de llaves del juego de la llave, uno de los más completos que existen. «Hasta ahora apenas contábamos con una o dos piezas. Con esta donación, dentro de unos meses haremos una pequeña exposición», adelantó a EL COMERCIO. La mayoría son asturianas, pero también hay alguna de Galicia y León. «Ahora tenemos una colección dedicada al deporte tradicional asturiano con la que ya podemos dormir tranquilos», celebró.