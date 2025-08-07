Restablecido el acceso por la avenida de Eduardo Castro de Gijón tras la retirada por Adif del cableado que quedó suspendido Vehículos y peatones ya pueden circular por debajo del puente en ambos sentidos en las inmediaciones de la rotonda del Arbeyal

Marcos Moro Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 13:46 Comenta Compartir

El acceso por la avenida de Eduardo Castro, en las inmediaciones de la rotonda del Arbeyal, ha quedado ya completamente restablecido en ambos sentidos después de que operarios de Adif retirasen la pasada madrugada el cableado ferroviario que quedó suspendido a un metro del suelo tras desprenderse del puente situado encima de esta vía.

El incidente ocurrió en torno a las 10 de la noche de este miércoles y obligó a Policía Local y Policía Portuaria a intervenir para dar paso alternativo por el corte de este importante acceso en la zona oeste de Gijón que comunica con el Hospital de Jove y los barrios de Portuarios y Pescadores. El desprendimiento de estos cables parece que pudo tener su origen en el desgaste de sus sujeciones y en las vibraciones de los trenes que circulan por el puente.

