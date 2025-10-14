El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Boina de contaminación sobre la zona oeste de Gijón A. A.

Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste

La medida, vigente desde las 10 horas de este martes, responde a tres días de valores elevados registrados en la estación El Lauredal

N. V.

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 11:40

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha desde las 10 horas de hoy el escenario de contaminación atmosférica Nivel 0-Preventivo, según una Resolución de Alcaldía tras el informe del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

El informe señala que los días 11, 12 y 13 de octubre de 2025 la estación de control El Lauredal registró concentraciones elevadas de partículas PM10 y PM2,5 que superan los límites recogidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire de la Zona Oeste de Gijón.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó para el 12 y 13 de octubre de condiciones de ventilación desfavorable, lo que habría favorecido la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

El Ayuntamiento explica que mantendrá la activación del protocolo mientras persistan los niveles altos de partículas. «Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo. En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste», avisan.

