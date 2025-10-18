De Gijón a Brasil para «defender a los jóvenes» en la Cumbre del Clima La joven Marina Estrada, de 19 años, ha sido seleccionada entre más de 1.000 candidatos para representar a España ante los líderes mundiales

María Agra Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 22:08 Comenta Compartir

A sus 19 años, Marina Estrada Muñiz (Gijón, 2006) no esperaba verse en Brasil representando a toda la juventud española ante los líderes mundiales en la lucha contra la crisis climática. Sin embargo, ha sido seleccionada entre más de mil candidatos para formar parte de la delegación española que asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará en Belém do Pará en noviembre.

Estudiante de Derecho y ADE en la Universidad de Oviedo, y de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Rioja, Marina participará en la COP30 dentro del programa Generación Clima, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España, a través de la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, en colaboración con el Consejo de la Juventud de España.

El proceso de selección, recuerda, fue «muy duro». Para formalizar su candidatura tenía que presentar una carta de motivación y hacer una propuesta relacionada con el cambio climático y el Acuerdo de París, así que le dedicó más de 40 horas solo a la carta de motivación porque «quería que reflejara mi visión del cambio climático como una crisis de justicia social», explica la joven.

Lo más impresionante es que la preparó mientras realizaba una estancia lingüística en Italia. «Por la mañana y por la tarde tenía clases de italiano y por la noche me ponía a trabajar en la carta en la sala de estudio de la residencia universitaria». Pese a todo el esfuerzo, acabó enviando la solicitud a última hora porque, según confiesa, no se veía capaz. «¿Qué hago yo, con 19 años, presentándome a la mayor conferencia del mundo?», se preguntaba. Pero al final salió bien y pasó la entrevista.

Perspectiva juvenil

Cuando se enteró de que había sido selecionada se encontraba en plena actividad universitaria. «Estaba moderando una mesa redonda con un eurodiputado y, cuando estaba preparando el discurso final que tenía que dar, me llegó el correo. Di un salto y me puse a llorar y gritar como una loca. A los cinco minutos tenía que dar un discurso y tuve que salir a tomar el aire porque creía que me daba algo», rememora entre risas.

Desde hace dos meses, Marina participa en una formación intensiva de tres meses junto a los demás miembros de la delegación, de quienes se espera que contribuyan en la COP30, pero también recogiendo información para trasladarla una vez regresen. En Brasil, se encargará de representar la perspectiva juvenil y rural, centrándose en la justicia social y en el papel de las nuevas generaciones en la acción climática.

«En España hay un gran movimiento juvenil por el clima, pero también los adolescentes están cada vez más concienciados. Somos quienes vamos a vivir el planeta del mañana y lo que pasó en Valencia (la dana) o los incendios recientes nos demuestran que el tiempo se agota», señala.

Crece la 'ecoansiedad'

Su intervención en la COP30 pondrá especial atención en los efectos del cambio climático en las zonas rurales y en el riesgo que supone para regiones como Asturias pasar «de la desindustrialización a un turismo masivo y un crecimiento económico descontrolado, convirtiéndonos en un parque de atracciones», advierte.

Entre sus propuestas, Marina aboga por incluir la salud mental y la 'ecoansiedad' en la agenda climática y reclama que la participación de los jóvenes no sea meramente simbólica: «No queremos estar solo en la foto, sino en todo el proceso. Es fundamental combatir el 'youth washing' y que se escuche realmente a la juventud». También insiste en que la lucha contra el cambio climático es una lucha de justicia social, apuntando al principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas como piedra angular de la cumbre. «Todos tenemos responsabilidad, pero no todos podemos responder de la misma manera».