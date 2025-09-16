El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación del XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social. E. C.

Gijón será capital del Trabajo Social en 2026

El XV congreso estatal e internacional se celebrará en la Laboral Ciudad de la Cultura, en él se entregarán los premios estatales y se presentará la actualización de su código deontológico

Eva Hernández

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:27

Después de cuatro décadas, Asturias volverá a convertirse en la capital del Trabajo Social. Aunque habrá que esperar hasta mayo de 2026, año en el ... que se celebrará en Gijón, concretamente en la Laboral Ciudad de Cultura, el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que reunirá a más de un millar de profesionales de este campo de España y Latinoamérica.

