Gijón será capital del Trabajo Social en 2026

Después de cuatro décadas, Asturias volverá a convertirse en la capital del Trabajo Social. Aunque habrá que esperar hasta mayo de 2026, año en el ... que se celebrará en Gijón, concretamente en la Laboral Ciudad de Cultura, el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que reunirá a más de un millar de profesionales de este campo de España y Latinoamérica.

El programa del congreso, que se celebrará del 28 al 30 de mayo, girará en torno a tres grandes ejes: La ética y deontología profesional, donde se pondrán sobre la mesa dilemas clave como el impacto de la inteligencia artificial, la digitalización de los servicios, el riesgo del asistencialismo o la escasez de recursos. Dentro de este marco, se presentará la actualización del código deontológico.

Como segundo gran bloque, se encuentra el 'Ecofeminismo y la sostenibilidad de la vida', ámbitos que consolidan al Trabajo Social, Aquí, se reflexionará sobre los modelos de construcción y transformación más igualitarios e inclusivos , así como el modelo de cuidados.

Por último, 'Praxis profesional y desarrollo disciplinar', abordará la actualización de marcos de referencia, el rigor metodológico y la aplicación de experiencias innovadoras en distintos ámbitos de a protección social.

En el marco del congreso, también se celebrarán los XIV Premios Estatales de Trabajo Social que reconocen la labor en tres categorías: Profesión Comunicación y Organizaciones. Además de esto, completarán la programación las mesas redondas, talleres y ponencias con la participación de distintos países. Serán días de «aprendizaje, de compartir experiencias y de poner sobre la mesa temas trascendentales», señaló Sara Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, que presentó el congreso junto con Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Emiliana Vicente, presidente del Consejo General del Trabajo Social y Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón.

Además, durante el evento habrá espacios en los que se acercará la cultura asturiana y sus valores. De esta forma quieren «conectar el pasado, el presente y el futuro de nuestra historia como pueblo, pero también del trabajo social», explicó Fernández. Por ello realizarán un filandón y también una folixa y una espicha. En estos espacios aprovecharán, a su vez, para dar voz a entidades y colectivos de la sociedad asturiana.