Gijón curará a las aves heridas en el parque de Isabel la Católica a partir del 1 de septiembre

La pajarera del parque Isabel la Católica empezará a funcionar como centro de atención primaria para aves silvestres heridas y enfermas recogidas en Gijón ... a partir del 1 de septiembre. También se ocupará desde esa misma fecha de las aves domésticas abandonadas. Según explicaron desde la Concejalía de Medio Ambiente encabezada por el popular Rodrigo Pintueles, coincidirá con la entrada en vigor del nuevo contrato con Larus Control, la empresa que se hará cargo del aviario del parque gijonés durante los dos próximos años.

La intención es que esos animales en apuros recogidos –patos, urracas, tórtolas...–sean llevados a la pajarera de Isabel la Católica para recibir allí los primeros cuidados veterinarios, además de alojamiento y alimento. De no poder completar su recuperación en la instalación gijonesa para su suelta en el medio natural se analizaría si es necesario su traslado al centro de recuperación de fauna silvestre que la Consejería de Medio Rural del Principado tiene en Sobrescobio.

Toda la operativa para conectar el parque de Isabel la Católica con el centro de recuperación del concejo de Sobrescobio está recogida en un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado que tiene una duración inicial de dos años, prorrogable de mutuo acuerdo, y que no implica contraprestación económica entre las partes. La ejecución del protocolo estará supervisada por una comisión mixta de seguimiento.

Mas allá del cuidado de las aves heridas, el protocolo firmado por ambas administraciones incluye también recopilar datos sobre la fauna rescatada que puedan ser utilizados en el futuro en cualquier tipo de investigaciones o para mejorar las políticas de conservación e incorporar esta actividad a los programas de educación ambiental y sensibilización ciudadana dentro de la estrategia de renaturalización urbana que impulsa el gobierno local gijonés.

Gaviotas y palomas también

Se da la circunstancia de que la empresa que pondrá en macha en Isabel la la Católica este nuevo centro para curar aves heridas es también la actual adjudicataria del servicio de control de aves que entran en la consideración de plagas urbanas (gaviotas y palomas). El nuevo contrato para el control de la población de ambas especies, que prevé el uso de aves de presa para ahuyentar, ya contempla la obligación de la recogida de aves heridas que puedan aparecer en la vía pública o en patios de vecinos, una tarea que quedaba fuera de las competencias de la Policía Local y del lacero municipal y acababa siempre sin atender antes avisos ciudadanos.