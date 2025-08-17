El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pajarera del parque Isabel la Católica, donde se tratarán a las aves heridas o enfermas. ROMÁN

Gijón curará a las aves heridas en el parque de Isabel la Católica a partir del 1 de septiembre

Serán tratadas en la pajarera fruto de un convenio que durará dos años

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:13

La pajarera del parque Isabel la Católica empezará a funcionar como centro de atención primaria para aves silvestres heridas y enfermas recogidas en Gijón ... a partir del 1 de septiembre. También se ocupará desde esa misma fecha de las aves domésticas abandonadas. Según explicaron desde la Concejalía de Medio Ambiente encabezada por el popular Rodrigo Pintueles, coincidirá con la entrada en vigor del nuevo contrato con Larus Control, la empresa que se hará cargo del aviario del parque gijonés durante los dos próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  2. 2 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  3. 3 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  4. 4 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  5. 5 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  6. 6 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  7. 7

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  8. 8 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  9. 9 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón curará a las aves heridas en el parque de Isabel la Católica a partir del 1 de septiembre

Gijón curará a las aves heridas en el parque de Isabel la Católica a partir del 1 de septiembre