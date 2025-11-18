Gijón dedica este 25N a la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad

María Agra Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón ha presentado este lunes la campaña conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año pone el foco en la realidad de las mujeres con discapacidad. Bajo el lema 'Voces que importan, dignidad que proteger', el Consistorio y el Consejo de Asociaciones de Mujeres pretenden poner de relieve un problema «frecuentemente invisibilizado que exige la atención y el compromiso de toda la sociedad», destacó la alcaldesa, Carmen Moriyón.

La violencia de género afecta de forma desproporcionada a las mujeres con discapacidad, recordó la regidora, que la padecen «en mayor porcentaje que el resto, ya sea psicológica, emocional, económica, física o sexual». A las dificultades habituales para detectar las situaciones de riesgo se suman barreras que limitan el acceso a recursos de apoyo y protección. «Aunque se ha avanzado, la erradicación completa de la violencia de género sigue siendo uno de los retos más urgentes. La implicación de toda la ciudadanía es clave para construir una sociedad más justa e igualitaria», afirmó.

Por eso el 25N es «una fecha de sensibilización y recuerdo de las víctimas», remarcó, pero también reconocimiento a quienes trabajan en la educación, la atención y el acompañamiento: desde el Centro Asesor de la Mujer o la Casa Malva hasta los cuerpos de seguridad, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Cruz Roja, la Delegación del Gobierno o el Instituto Asturiano de la Mujer.

Datos que alertan

La directora general de Igualdad, Goretti Avello, detalló los motivos que han llevado a dedicar la campaña a este colectivo, entre ellos la falta de estudios y la persistente invisibilidad. Según el informe 'Ojo al dato', de Inserta, más del 65% de las mujeres con discapacidad sufre algún tipo de violencia de género. El 91% padece violencia psicológica, física, económica o sexual, y un 9,4% violencia vicaria. «La discapacidad se utiliza para ejercer sobre ellas un mayor control y nivel de vejación», explicó.

Los datos son contundentes: un 57,6% afirma que su discapacidad es consecuencia directa de la violencia sufrida y, en el 60% de los casos, cada episodio agrava su estado de salud y su modo de vida. Aunque el 76% ha logrado salir del ciclo de violencia, solo un 10% presenta denuncia. Además, más del 65% ha sufrido violencia sexual y el 42% la padeció antes de cumplir los 15 años.

Campaña y programa

Como viene siendo habitual, la campaña municipal se difundirá a través de carteles, mupis, pantallas en centros municipales y redes sociales, con la colaboración de Emtusa y del Festival Internacional de Cine de Gijón. También habrá iluminación especial en la Casa Consistorial y en las fuentes de la plaza del Carmen y Doctor Hurlé-Emilio Tuya.

El acto institucional tendrá lugar el 25 de noviembre, a las 19 horas, en la plaza Mayor, donde se llevará a cabo una concentración en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género.

La programación se completa con una jornada específica el 1 de diciembre, que comenzará a las 19 horas en la Escuela de Comercio con una conferencia de Teresa San Segundo, directora del Centro de Estudios de Género de la UNED. Después, se celebrará una mesa redonda con la participación de Cocemfe Asturias, la Fundación ONCE y Plena Inclusión, entidades especializadas en la atención a personas con discapacidad.