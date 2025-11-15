El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alumnado posa con sus diplomas junto a los directores del CIFP, la Facultad Jovellanos y Visita Gijón y la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. E. C.

Gijón forma a la «cantera» del turismo de congresos y eventos

Cuarenta estudiantes de la Facultad Jovellanos y de la Escuela de Hostelería y Turismo completan el programa MICE Essentials

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

El sector del turismo de congresos, incentivos, conferencias y eventos (MICE) tiene «cantera» en Gijón. Cuarenta estudiantes del grado y el máster de Turismo de la Facultad Jovellanos y del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón recibieron esta semana una formación específica en una de las áreas que «está al alza en nuestra ciudad y por el que esta concejalía ha apostado desde nuestra llegada al gobierno«, comentó la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, en el acto de entrega de los correspondientes diplomas.

El programa MICE Essentials contará con una segunda fase formativa, más intensiva y práctica, para diez de estos alumnos. Tendrá lugar la última semana de noviembre y les permitirá compartir experiencias con una veintena de profesionales del mundo de los viajes de incentivos que se desplazarán a Gijón entre el 23 y el 26 de este mes. Durante su estancia, conocerán los atractivos y la oferta de Gijón para el turismo MICE y compartirán sus experiencias profesionales con estos diez alumnos seleccionados.

Son diez por una mera cuestión organizativa, pero «todos podrías haber sido seleccionados. Nos habéis cautivado. Me voy sorprendida por la calidad, el compromiso y la energía que habéis aportado», les felicitó Elena Altermir, de Site Spain & Portugal, entidad organizadora de la iniciativa Ignite Young Leaders junto con Visita Gijón.

Innovación educativa

El director del CIFP, Roberto Suárez Malagón, destacó el valor de un programa que ha facilitado una formación «innovadora y diferente a la que podemos ofrecer aquí cada día». Y la decana de la Facultad Jovellanos, Cristina López Duarte, recordó al alumnado que, hoy en día, lo que marca la diferencia en el mercado laboral, además de la formación «que se os sobreentiende», es «la actitud». Actitud que este grupo demostró «estando dispuestos a dar un paso más allá y aprovechando esta oportunidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  2. 2 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  3. 3 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  4. 4 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  5. 5 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  8. 8

    El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»
  9. 9 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  10. 10 El kilo de angula, a cinco mil euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón forma a la «cantera» del turismo de congresos y eventos

Gijón forma a la «cantera» del turismo de congresos y eventos