Gijón forma a la «cantera» del turismo de congresos y eventos Cuarenta estudiantes de la Facultad Jovellanos y de la Escuela de Hostelería y Turismo completan el programa MICE Essentials

El alumnado posa con sus diplomas junto a los directores del CIFP, la Facultad Jovellanos y Visita Gijón y la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

Laura Mayordomo Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:59

El sector del turismo de congresos, incentivos, conferencias y eventos (MICE) tiene «cantera» en Gijón. Cuarenta estudiantes del grado y el máster de Turismo de la Facultad Jovellanos y del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón recibieron esta semana una formación específica en una de las áreas que «está al alza en nuestra ciudad y por el que esta concejalía ha apostado desde nuestra llegada al gobierno«, comentó la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, en el acto de entrega de los correspondientes diplomas.

El programa MICE Essentials contará con una segunda fase formativa, más intensiva y práctica, para diez de estos alumnos. Tendrá lugar la última semana de noviembre y les permitirá compartir experiencias con una veintena de profesionales del mundo de los viajes de incentivos que se desplazarán a Gijón entre el 23 y el 26 de este mes. Durante su estancia, conocerán los atractivos y la oferta de Gijón para el turismo MICE y compartirán sus experiencias profesionales con estos diez alumnos seleccionados.

Son diez por una mera cuestión organizativa, pero «todos podrías haber sido seleccionados. Nos habéis cautivado. Me voy sorprendida por la calidad, el compromiso y la energía que habéis aportado», les felicitó Elena Altermir, de Site Spain & Portugal, entidad organizadora de la iniciativa Ignite Young Leaders junto con Visita Gijón.

Innovación educativa

El director del CIFP, Roberto Suárez Malagón, destacó el valor de un programa que ha facilitado una formación «innovadora y diferente a la que podemos ofrecer aquí cada día». Y la decana de la Facultad Jovellanos, Cristina López Duarte, recordó al alumnado que, hoy en día, lo que marca la diferencia en el mercado laboral, además de la formación «que se os sobreentiende», es «la actitud». Actitud que este grupo demostró «estando dispuestos a dar un paso más allá y aprovechando esta oportunidad».

