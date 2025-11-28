El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rector y miembros del grupo de investigación FERES, ante la nueva turbina en el campus gijonés. Arnaldo García

Gijón incorpora en su campus universitario una turbina de eje vertical para ensayos de energía eólica

Diseñada por el grupo de investigación FERES, «es una puerta abierta a colaboraciones con empresas y desarrollos más ambiciosos»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:09

Comenta

Una década de investigaciones en el campo de las energías renovables, 500.000 euros de financiación pública y un trabajo y esfuerzos colectivos han dado ... lugar a l primer prototipo de turbina eólica de eje vertical diseñado por el grupo FERES (Ingeniería de fluidos para energías renovables y sostenibilidad, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oviedo, que este viernes se inauguró en el campus de Gijón con presencia del rector, Ignacio Villaverde. Con una altura del rotor de 3,2 metros y un diámetro de unos dos metros, cuenta con una potencia nominal de salida de 2 kW.

