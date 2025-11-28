Gijón incorpora en su campus universitario una turbina de eje vertical para ensayos de energía eólica

Una década de investigaciones en el campo de las energías renovables, 500.000 euros de financiación pública y un trabajo y esfuerzos colectivos han dado ... lugar a l primer prototipo de turbina eólica de eje vertical diseñado por el grupo FERES (Ingeniería de fluidos para energías renovables y sostenibilidad, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oviedo, que este viernes se inauguró en el campus de Gijón con presencia del rector, Ignacio Villaverde. Con una altura del rotor de 3,2 metros y un diámetro de unos dos metros, cuenta con una potencia nominal de salida de 2 kW.

El prototipo permitirá llevar a cabo ensayos en condiciones controladas y semirrealistas «y con ello vamos a poder validar modelos numéricos, ensayos experimentales, proponer nuevos diseños y lanzar nuevas aplicaciones para entornos urbanos y marinos, donde la eólica de eje vertical está adquiriendo una gran relevancia porque es idónea para esas situaciones de viento cambiante. Es una tecnología mucho más sencilla, ofrece una geometría robusta y funciona muy bien bajo vientos turbulentos e inestables», explicó Katia Argüelles. La investigadora principal del grupo FERES destacó que «esto es una puerta abierta a desarrollos más ambiciosos, a colaboraciones con empresas y a continuar experimentando con dispositivos que mejoren la eficiencia de estas turbinas y bajen su nivel de ruido» para favorecer su aceptación social en entornos urbanos. No solo son más silenciosas y eficientes sino que no necesitan mecanismos de orientación del rotor. También destacan su estabilidad y su facilidad de mantenimiento (en el caso de la eólica marina flotante).

El rector aplaudió el trabajo de los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo para aportar conocimiento útil al sector productivo. Como en este caso, «se parte de investigación muy básica para acabar transformándolo en algo que en un tiempo razonable se convertirá en un producto. Esa es una de nuestras misiones como universidad: contribuir a la innovación».

La instalación del aerogenerador y su conexión con la red eléctrica del edificio departamental corrió a cargo de la empresa Procinsa Energía Renovables, del grupo Isastur. Su director técnico, Marcelino Díez, se refirió al prototipo como una herramienta para «estudiar, mejorar y ampliar todos los conocimientos sobre esta tecnología». Una tecnología que no es nueva. «En el 99, cuando yo estudiaba aquí, ya hacíamos proyectos con aerogeneradores de eje vertical». El problema era «que no había libros» por los que estudiar. «Esto es un libro», comparó.